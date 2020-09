Julio César Chávez, nervioso por la pelea de su hijo ante Mario Cázares

El extriple campeón mundial Julio César Chávez reveló que en estos días se ha sentido muy nervioso, no por la pelea de exhibición que tendrá ante Jorge 'Travieso' Arce, sino por el combate que sostendrá su hijo Julio César Chávez Jr. contra Mario Cázares, este viernes 25 de septiembre en Tijuana, Baja California.

Las peleas se realizarán en el Grand Hotel Tijuana, a puerta cerrada y serán transmitidas en pago por evento a través de la plataforma DAZN en Estados Unidos y Canadá, ESPN para Latinoamérica y por stream en Livott.com para México y el resto del mundo.

"Julio está muy bien, preparándose. Es una pelea complicada, difícil, él iba a hacer una pelea de exhibición igual que yo, pero después se le ocurrió hacer una pelea formal y agarra a este muchacho Cázares, un ruval complicado, así ya estoy todo nervioso ya, más por el combate de mi hijo, que por la mia", declaró Chávez González, al canal TV Boxeo, de Youtube.

Señaló que para él, resulta díficil ver pelear a sus hijos Julio y Omar. "Es muy complicado, no se lo deseo a nadie la verdad, es muy estresante, sabiendo la persona que soy, muy explosivo, muy nervioso", refirió.

JC dijo que cada vez que tiene tiempo platica con sus hijos sobre como están llevando a cabo carreras.

"Los hijos cuando están chicos, uno los controla y bien a todo dar, pero ya cuando crecen es muy complicado, es muy difícil. Sí, me hace caso Julio, tiene muchas facultades, lo digo honestamente, no porque sea mi hijo, yo se mucho de boxeo.. desafortunadamente cuando la persona hace las cosas a su manera, no salen bien", externó el exmonarca mundial.

Agregó que su hijo Julio "está en una etapa donde está más maduro, pienso que está haciendo las cosas mucho mejor, pero las palabras salen sobrando. El viernes tiene que demostrar que todavía está apto para seguir en el boxeo".

El "César del Boxeo" se considera un padre expresivo y cariñoso con sus hijos, a quien siempre trata de darles buenos consejos, pero hay cosas que a veces no puede controlar.

"Tengo buenos hijos, lo que pasa es que cuando no hay hambre para algo que a ti te apasiona en la vida, es difícil", comentó.

Julio César Chávez Jr., excampeón mundial de peso mediano del CMB y quien retorna al ring después de haber perdido ante Daniel Jacobs, se medirá ante Mario Cázares, en peso semicompleto.