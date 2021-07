Julio César Chávez no podrá subir más a un ring por temor a sufrir un derrame cerebral

México.- El pasado 19 de junio de 2021, Julio César Chávez decisión poner fin a su carrera como boxeador oficialmente debido a que ya les imposible volver a subir al ring sin que su vida corra peligro, pues un mal golpe podría causarle la muerte casi de inmediato

Julio César Chávez reveló que su retirada del boxeo tiene nombre y apellido y es: derrame cerebral, eso le podría pasar si vuelve a luchar sin protección en una de sus peleas de exhibición.

Durante la promoción de su pelea ante Héctor "Macho" Camacho Jr explicó que ese era su último combate en esa modalidad ya que sus médicos le habían recomendado ya jamás volver a a boxear pues un mal golpe podría culminar con su vida o dejarlo con severos daños que podrían ser irreversibles.

Fue a TV Azteca a quien confesó que ya no podría seguir haciendo lo que más le gustaba por temor a tener un derrame cerebral, "Me dice que no puedo quitarme la careta, que es muy peligroso y que puede darme un derrame cerebral", comentó, aunque por momentos aseguró que en la pelea se animaría a pelear sin protección pero pensar en sus hijos le hizo recapacitar.

Julio César Chávez y sus hijos en su última pelea | Foto: Instagram Julio César Chávez

Julio César Chávez fue uno de los más grandes boxeadores mexicanos, con gloria y mucha suerte pero tambien al ser de los mejores, muchos intentaron superarlo por eso tuvo tantas peleas que ayudaron a que este delicado problema sea de suma importancia a sus 58 años de edad. Ya solo el ser boxeador implica mucho riesgo por recibir daño o por poder morir justo en el ring, algo con lo que tuvo que vivir la Leyenda del boxeo.

Julio con ese carácter que tanto le causó problemas estuvo apunto de hacer algo de lo que pudo haberse arrepentido y es que en la pelea ante "Macho" Camacho Jr cumplió a medias su promesa de pelear sin careta pero su rival no lo aceptó, así como su familia que se mostró preocupada por lo que podría pasar, al final hizo lo correcto y culminó su combate como lo había iniciado.

Otro de los problemas con los que debe vivir Julio César Chávez es una afectación en su cráneo en donde los contantes golpes causaron el hundimiento de la zona por lo que tambien un golpe ahí podría ser fulminante para el césar del boxeo, eso sin contar el tema de su nariz que es otros lugar sumamente debilitado por gran cantidad de goles, además del uso excesivo de drogas.

Ahora Julio César Chávez tiene prohibido volver a subir a un ring a pelear, ya solo podrá hacer demostraciones pero sin rivales y a su ritmo. Luego de eso oficialmente culminó su carrera con más de 100 peleas que lo pusieron cúspide del boxeo mexicano.

