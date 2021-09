¿Julio César Chávez no quería ser boxeador? El campeón mexicano estuvo a punto de no ponerse los guantes

México.- La historia del boxeo mexicano no se entendería si Julio César Chávez no fuera el icono mundial que es, se hubiera perdido quizá algo de la identidad que se tiene sobre el boxeo mexicano ante el mundo, aunque hubo otros grandes exponentes pero ninguno como "El Gran Campeón Mexicano" pero eso estuvo a punto de no ocurrir ya que el mismo Julio aseguró que pensó en nunca practicar el boxeo.

Mucho se sabe de la historia en donde Julio inicia su carrera como boxeador por ánimos de sus hermanos que lo orillaron a ponerse los guantes por algo de dinero, lo que más tarde que temprano atrapó al mexicano pues era bueno para los golpes y además ganaba dinero y eso ayudaba a su familia, pero él en muchas ocasiones ha revelado que su deseo no era ser boxeador.

En entrevista ha confesado algunas veces que antes del boxeo existieron deportes que le apasionaban mucho más como el beisbol pues el haber crecido en una tierra 100% beisbolera era algo lógico y que muchos niños a su edad tambien lo creían, o incluso tambien habría optado por ser futbolista donde ha revelado ser fan de las Chivas o en otras ocasiones del América, pero en ambos deportes se vio triunfando antes que cualquier ring arriesgando la vida.

"Mis hermanos mayores eran boxeadores y me ponían los guantes, pero a mi el boxeo no me gustaba y siempre miraba a mis hermanos todos golpeados e hinchados, y decía yo no quiero ser boxeador, yo quiero ser futbolista o beisbolista", dijo Julio.

Julio César Chávez es fan del beisbol mexicano | Foto: Instagram Julio César Chávez

La necesidad y el talento nato lo llevaron justamente por el camino que aseguró que no tomaría. Con el paso del tiempo le tomó el gusto al box al punto de hacer la famosa promesa a su madre de ser campeón mundial, asegurando que con eso sus vidas estarían solucionada y que el tiempo se encargó de comprobar, aunque en el camino le puso grandes pruebas, hoy puede disfrutar de lo que logró con ese título mundial.

Julio César Chávez no tuvo el apoyo de sus padres para ser boxeador, en muchas ocasiones le pedían lo dejara, especialmente su mamá quien no quería verlo lastimado, aún así con la idea de ganar dinero fue que el "César del Boxeo" se fue de Culiacán para hacer su nuevo sueño realidad.

Es increíble pensar que alguien que no quería ser el boxeador por los golpes o arriesgar su vida se haya convertido en el máximo exponente del boxeo en México, Julio César Chávez se hizo 5 veces campeón mundial a lo largo de su carrera, rompiendo récord de asistencias, en peleas invicto, superar los 100 combates, tener épicas peleas con Óscar de la Hoya, Greg Haugen, "Macho" Camacho, Meldrick Taylor y muchas más.

Campeonatos Mundiales de Julio César Chávez

Peso Superpluma del CMB

Peso Ligero de la AMB

Peso Ligero del CMB

Peso Superligero del CMB

Peso Superligaro del FIB