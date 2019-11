Julio César Chávez piensa que al Canelo le falta ganar una guerra para hacerse de la afición mexicana

La Vegas.- Si bien es cierto Saúl Canelo Álvarez ha demostrado su gran calidad desde muy joven arriba del ring, para muchos aficionados del box no termina por gustarle la forma en la que el tapatío gana sus peleas al considerarlas a modo para él. Por lo que una de las voces autorizadas del boxeo, Julio César Chávez admitió que el púgil mexicano necesita una gran pelea que le demuestre a toda esa gente que puede ganar grandes combates.

“La gente quiere que dé una guerra para que se gane al público. Tal vez le falta una guerra o que gane dramáticamente, espectacularmente para que se meta en el corazón de los mexicanos” indicó Chávez.

Te puede interesar: Canelo vs Kovalev: Dónde y a qué hora ver la pelea

El ex boxeador admite que no conoce la razón por la que los mexicanos aun no terminan por querer al Canelo, quien este noche podría convertirse en 4 veces campeón del mundo ante Sergey Kovalev.

"Realmente no lo sé, te lo juro por Dios. No sé, su forma de ser, será; o no sé qué es lo qué pasa pero está raro, en la calle, lo ves en todas partes, qué cierta gente quisiera que perdiera, no lo traga, como se dice",añadió.

Te puede interesar: Canelo Álvarez da el peso sin problema, Kovalev hace varios intentos

Saúl Álvarez cuenta con un récord de 52 ganados, 1 empate y 2 derrotas de los cuales 35 han sido por la vía del nocaut. Eta noche subirá al ring en busca de su titulo mundial numero 4 en el peso semipesado de la OMB ante el ruso Sergey Kovalev desde Las Vegas, Nevada.