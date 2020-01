Julio César Chávez presume fotografía con Salinas de Gortari

Una de las personas más importantes en la vida de Julio César Chávez es Carlos Salinas de Gortari, cuando la leyenda daba sus inicios en el ring conoció al famoso personaje mexicano.

Con una imagen publicada en sus redes sociales el ex boxeador recuerda grandes momentos que vivió con el ex presidente de México, la publicación es acompañada con una palabras que deja a la interpretación personal, "Aunque sea el mismo libro, cada persona leerá una historia diferente".

La amistad entre estos dos comenzó según el mismo Julio César cuando la madre de Salinas le recomendó hacerse amigo del boxeador pues la impresión que le dejó fue de una persona honesta y con una sonrisa bonita.

"La primera vez que mencionan Salinas y me llaman para... saludarme, yo estaba en Culiacán, entonces él llega a Culiacán llegué a casa con mi mamá y ahí nos conocemos y todo ya me platica que su mama había visto en un reportaje y me decía mira hijo ese muchacho quiero que vayas y lo saludes, por qué ama, porque es un muchacho se que se ve que es honesto que la sonrisa la tiene bonita y de ahí como que la señora me agarró muy buena voluntad"

La icónica escena fue recreada en la Serie documental de la vida de Julio César Chávez llamada "El César", en ella se ve claramente como llevaron a la pantalla de la forma más fiel posible a la realidad el momento.

Su amistad tuvo un gran impacto en el mundo político pues el mismo Chávez considera que la relación tan cercana con Salinas no le gustaba a Ernesto Zedillo quien lo acusó de evasión fiscal por el simple hecho tratarse de un amigo de Salinas.

"Me demandó Hacienda por 100 mil dólares que yo nunca recibí, Hacienda se dieron cuenta como mi abogado se sacó los 100 mil dólares de devolución, entonces el abogado nunca me dijo a mi, pero como yo era el responsable entonces todas las cosas se me vinieron hacia mi porque el presidente Zedillo en ese entonces andaba mal con Carlos Salinas de Gortari, y el licenciado (Salinas) me quería mucho a mi entonces todo lo que olía a Salinas..."

Chávez nunca ha ocultado sus relaciones con Políticos, deportistas e incluso Narcotraficantes por lo que situaciones como estas no le preocupa mostrar.