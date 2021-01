Julio César Chávez: ¿quiénes son los que acompañan al ex campeón en una foto que se viralizó?

Desde hace varios meses comenzó a viralizarse una fotografia en la que aparece el excampeón mundial Julio César Chávez al lado de otras personas y los usuarios de redes sociales empezaron a especular sobre la identidad de sus acompañantes.

Hubo alguién que compartió la fotografia en redes sociales y afirmaba que la Leyenda del boxeo mexicano estaba acompañado del cantante Chalino Sánchez y dos capos de la droga, pero en realidad no se trata de personas como algunos creen.

Cabe mencionar que en diversas ocasiones, Chávez González ha aceptado conocer a los grandes capos de la droga, pues toda su vida ha vivido en Culiacán de donde han salido estos personajes.

JC nunca ha tenido problemas en decir que conoce a estos narcotraficantes, pero ha dejado en claro que él jamás ha estado involucrado en el negocio pues siempre tuvo sus metas bien claras.

Fue Rodolfo Chávez, hermano del ex triple campeón mundial, quien aclaró la historia de la foto en mención y desmintió que los acompañantes de JC, sean Chalino Sánchez, (quien fue asesinado en 1992), y ciertos narcos, como han especulado.

La fotografia fue tomada entre 1981 y 1982 cuando Julio César Chávez aún no era campeón mundial. Respecto a las tres personas que aparecen al lado del ex campeón, Rodolfo dijo que se trata de Felipe Urquiza, quien posa con traje y sombrero. La persona de lentes no es "Don Neto" Fonseca como algunos creen, más bien es "El Teco" Gastélum, de Bacurimí. Y el que aparece sentado es "El Gato".

Es así que quedan despejadas las dudas que se habían generado en torno a esta fotografia, que ha dado mucho de qué hablar.

Julio César Chávez ha manifestado en muchas ocasiones que vivió momentos muy complicados por su adicción a las drogas, pero que afortunadamente ha logrado superarlo y actualmente ayuda a personas que sufren por estos vicios, por medio de sus tres clínicas de rehabilitación que se encuentran en Baja California y Culiacán.