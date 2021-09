Julio César Chávez revela al culpable de que perdiera ante Óscar De la Hoya

México.- En la historia deportiva de Julio César Chávez hubieron grandes momentos, especialmente los combates por títulos mundiales y claro las 89 peleas invictas pero tambien hubieron momentos que marcaron su carrera como las derrotas en especial la que tuvo ante Óscar de la Hoya la cual asegura tuvo desventaja por una lesión.

La pelea a la que se refiere Julio César Chávez fue la primera de las dos que tuvieron el 7 de junio de 1996 para ser exactos. En aquella ocasión un Julio de 33 años se ponía los guantes ante un joven de 23 que llegaba con gran ritmo pero con una presión brutal pues las masas no le aceptaban que peleará ante la gran estrella mexicana y que si quiera pensara en ganar pues sería una gran deshonra.

Esa pelea Julio la perdió por nocaut técnico y es que el "Gran Campeón Mexicano" tenía una gran hemorragia producto de una herida en su ceja pero que además era una debilidad que De la Hoya y su promotor en ese momento Bob Arum ya sabían y aún así se disputó la pelea lo que le causó un gran problema en la pelea pues la sangre le impidió continuar en el combate.

Ante esa situación Julio César Chávez luego de 23 años ha hablado y no se ha guardado nada sobre Bob Arum a quien abiertamente culpó de haber permitido la pelea sabiendo que había una lesión de por medio aunque tambien tomó algo de culpa por aceptar la pelea tiendo una lesión que le podría provocar lo que justo le pasó.

Bob Arum es fichado por Julio César Chávez como el culpable de perder ante De la Hoya | Foto: AFP

"Todo fue tramado por Bob Arum. La cortada fue el gimnasio de Bob Arum, había cámaras. Sabían lógicamente que yo estaba cortado y si la Comisión se hubiera dado cuenta la paran ellos pero se hicieron tontos, no me revisaron", dijo Julio. "Aunque tambien lo que pasó fue error mío y creo que dios me castigó. Era una cortada muy grande y peligrosa", comentó para DAZN Boxing Show.

Aquel año de 1996 se vio como una vez más caía un grande del boxeo en una pelea que fue polémica pero tambien muy entretenida. Le versión 2 de Chávez vs De la Hoya se llevó a cabo el 18 de septiembre de 1998 en Las Vegas en donde una vez más se quedó con la victoria pues Julio con 35 años tuvo que abandonar la pelea en el octavo round, esas han sido de las peleas más fuertes para Julio por la manera en la que cayó y cómo su retiro se acercaba.