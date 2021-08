Julio César Chávez revela distanciamiento de sus hijos por culpa de Canelo Álvarez

México.- La dinastía Chávez sigue teniendo problemas y no solo en el ring ya que esos temas han llegado hasta generar problemas familiares o al menos así lo aseguró Julio César Chávez que aseguró que desde hace un par de meses ha vivido distanciado de sus hijos Julio César Chávez Jr y Omar Chávez y todo sería por culpa de Saúl "Canelo" Álvarez.

El "Gran Campeón Mexicano" reveló en una entrevista que desde hace meses ha sufrido de la "Ley del Hielo" por sus dos hijos mayores pues asegura que están molesto con él por el gesto que tuvo en su última pelea ante "Macho" Camacho Jr en donde invitó a Canelo Álvarez a su esquina para que lo apoyara antes que ellos lo que les generó celos que a la fecha siguen.

"Se me ocurrió subir al Canelo al ring, la verdad es que es un bien muchacho y me nació hacerlo, fue algo espontaneo. Ellos se pusieron celosos, es por qué a ellos no los tomé en cuenta para eso. En fin, por más explicaciones que les di, se enojaron conmigo. No me hablan ahorita", comentó Julio César Chávez.

Canelo Álvarez en la última pelea de Julio César Chávez | Foto: Jam Media

El momento exacto llegó casi al final de la pelea, cuando todo se comenzó a poner intenso en el combate, Canelo Álvarez estaba presente en la función pues su hermano tuvo acción ante Omar Chávez minutos antes y lo acompañó. Julio César Chávez para animar más todo invitó al tapatío a estar en su esquina y apoyarlo para ganar, de inmediato el Canelo aceptó y se subió ante el aplauso de los presentes.

Al final de la pelea, Canelo Álvarez y Julio César Chávez se fundieron en abrazos y felicitaciones, con esa pelea se cerraba la función. Los hijos del "César del Boxeo" no se aparecieron para el combate de su papá y es que ambos recibieron bastante castigo especialmente Omar que terminó con la cara ensangrentada.

Chávez Jr, Omar Chávez y su madre quienes se han alejado de Julio | Foto: Instagram Amalia Carrazco

Julio César Chávez agregó que la relación que tiene con sus hijos no es la mejor, recordó que desde eran niños nunca fue un ejemplo para ellos, siguieron sus pasos en los bueno y malo, además hizo hincapié en lo malo que fue con la madre de ellos y aseguró que de cierta forma entendía que cosas así los pondrían en un plan a la defensiva.

"Siempre ha sido complicado estar con ellos. La realidad es que no he sido un gran ejemplo, no traté bien a su madre, luego se dedicaron a lo mismo y vienen las comparaciones", finalizó Chávez González.

Julio César Chávez y sus hijos que tuvo con Amalia Carrazco con excepción de Cristian Chávez, Julio y Omar no han sido unidos incluso muchos años de sus vidas vivieron separados por diferentes situaciones, especialmente en la rehabilitación de su padre y el hecho de que ambos han hecho su vida por su lado aunque el boxeo los una cada que pelean, la realidad es que su relación sigue fracturándose.