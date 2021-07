Julio César Chávez se da una "manita de gato" y se inyecta botox en el rostro

México.- Hay que envejecer con estilo, son algunos de los comentarios que ha recibido Julio César Chávez quien decidió que era momento para darse un "arreglito" en su rostro, pues fue el mismo exboxeador que dio a conocer la noticia en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram Julio César Chávez agradeció a su médico de confianza, Francisco Caballero Flores por recibirlo y ayudarle a verse un poco mejor. Si bien no dice exactamente que es botox lo que se está utilizando, su descripción y el gran enojo que ha demostrado en sus otras redes, confirma que en efecto su inyectó botox en el rostro.

"Gracias al Dr. Francisco Caballero por la manita de gato", se lee la publicación que acompaña la fotografía de la evidencia en donde se ve al gran boxeador mexicana sentado, cruzado de brazos y con una jeringa frente a su cara mientras el doctor limpia la zona donde la aplicara.

Como era de esperarse el mundo de las redes sociales no le perdonó nada y desde Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo se unió a las burlas contra el máximo campeón mexicano. Eso desató un sin fin de comentarios contra el boxeador pidiéndole que no haga eso y que ante la edad debe perder de manera natural.

Julio César Chávez siendo "arreglado" de su rostro con botox | Foto: Instagram Julio César Chávez

"No sabía que ya usas Botox champ", "Con razón gana jefe no siente la cara", "Cálmese campeón va a quedar como la Lin may !", incluso hubo quienes le recordaron que su familia es algo distinta, hablando del momento de Julio César Chávez Jr y el video donde utilizó zapatillas, "Primero el hijo bailando con Tacones y ahora el campeón metiéndole al Botox", fueron algunos de los comentarios de los fans.

Si bien en su mayoría fueron en tono de burla, hay otros que le apoyan y le recomiendan el cuidado de su piel ya que a sus 58 años ya era algo que necesitaba, aunque el mismo Julio César Chávez no tomó nada bien los comentarios y explotó en su Twitter contra quienes le recriminaron su acción.

Así respondió Julio César Chávez por su decisión de usar botox | Foto: Captura

"A cómo chingan jajaja con que me puse Botox con todo respeto a todos esos que critican seguramente hasta operados están que digo Botox jajaja lo pasa es que a mi me vale madres y yo si digo las cosas jajaja saludos", comentó la Leyenda del Boxeo.

También aseguró que lo hizo porque el doctor es amigo suyo y va comenzando y lo quiso ayudar dándole promoción y confirmó que si usó o no botox es algo que a los demás deberían valerle madres.

Julio César Chávez a sus 58 años recientemente subió al ring por última vez hace unas semanas ante el hijo de "Macho" Camacho y tras esa pelea aseguró que cuidaría mucho mejor su cuerpo y su salud y evidentemente ya ha iniciado con ello.

