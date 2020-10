Julio César Chávez se une a la campaña "Noqueando al Covid"

Julio César Cháve, leyenda del boxeo mexicano se une a una importante causa en el tema de salud.

Autoridades de Baja California, presentaron la campaña 'Noqueando al Covid', mediante la cual se busca fomentar el uso de cubrebocas, en conjunto con el ex triple campeón mundial Julio César Chávez y Coepris.

En el anuncio se dio a concer que se estarán entregando mascarillas en las zonas marginadas de la ciudad de Tijuana, como prevención contra el coronavirus.

David Gutiérrez Inzunza, comisionado de Coepris en Baja California, señaló que se va a concientizar a la población sobre la importancia de usar correctamente los cubrebocas.

"La salud no es de ocurrencias, no se me ocurrió, lo pensé en cómo decirle a Julio, una persona mundialmente conocida, el cómo puede encabezar él esta campaña", dijo Gutiérrez.

Se colocarán anuncios en distintos puntos de la ciudad, con la imagen de Julio César Chávez con el eslogan 'Noqueando al Covid’; el problema, dijo el comisionado, es que la gente no cree en la enfermedad y no se cuidan.

Por su parte, JC Chávez externó que deberían regalar también cubrebocas para las áreas marginadas de la ciudad, él hará las entregas; invitó a qué el Gobierno se una a esta propuesta y generar un fondo para comprar los insumos.

“Si vamos a hacer una campaña bien, con todo respeto, yo me sumo, pero que el Gobierno coopere y vamos a las colonias a repartir a los jóvenes, a los niños, que se pongan cubrebocas”, opinó.

El "César del Boxeo" no dudó en aceptar esta invitación para colaborar en esta campaña de prevención contra el coronavirus que se ha vuelto un serio problema de salud en muchos países del mundo.

Cabe mencionar que Julio César Chávez actualmente tiene dos clínicas de rehabilitación en Baja California y una más en Culiacán, donde se atienden a personas con poblemas de drogadicción, alcoholismo y otras adicciones.