Julio César Chávez vivió su infancia en Culiacán retando a niños a peleas por pagos de un centavo

México.- Palabras para describir la carrera deportiva de Julio César Chávez sobran, y es que el boxeo lo tuvo en sus venas desde muy pequeño aunque ha revelado que no era su deporte preferido pero por obra del destino se puso los guantes y jamás se los volvió a quitar. Una de las motivaciones más grandes siempre fue sacar a su familia de las condiciones en las que Vivian y ganar dinero era su meta.

Julio César Chávez no fue premiado con una familia rica o con medianamente poder adquisitivo, por lo que había que buscar la manera de sacar para comer. Sus hermanos mayores, boxeadores todos ponían el ejemplo intentando sacar algo de dinero con sus peleas pero en muchas ocasiones no lo lograban. Conforme Julio creció heredó la consigna de generar ingresos para su familia.

Como ya se dijo, esa no era la vida que quería, el beisbol o el futbol eran más llamativos, pero hubo algo que no pudo rechazar, el dinero. Julio César Chávez comenzó a tener pelear amateurs con niños de su edad en su llegada a Culiacán en donde le pagaron por primera vez un centavo por pelea, técnicamente ese fue el primer salario como boxeador para el "Campeón Mexicano".

"Como mis hermanos ya me ponían los guantes a cada rato y me daban un centavo para que me pusiera los guantes con otros niños y a veces me pegaban una chinga", comentó Julio en entrevista. Así fue como inició su carrera en el boxeo en Culiacán, Sinaloa

Julio dejó entrever que no siempre fue el gran peleador como se le conoce ahora, asegura que ganó muchas peleas contra esos niños pero que en otras tuvo las de perder, pero el fin de todo eso fue para ganar algo de dinero para su casa. Como se sabe, su madre lavaba ajeno y su padre con problemas de alcohol le dejaron pocas opciones por lo que el boxeo nunca fue una mala idea desde entonces.

Julio César Chávez antes de ser el campeón del mundo que tanto soñó | Foto: Instagram Julio César Chávez

En dicha entrevista se puso en retrospectiva su primer pelea amateur en donde cobraba un centavo hasta su primera pelea profesional donde más dinero había ganado y aseguró que pasó de ganar un centavo a tener hasta 10 millones de dólares en una sola noche.

"¿Cuánto fue la pelea que más ganaste?" cuestionó Yordi Rosado, "Diez millones de dólares" agregó Julio César Chávez, causando el asombro de todos en la entrevista. Evidentemente esa cantidad la obtuvo siendo el mejor boxeador del momento, con títulos mundiales y una carrera envidiable.

Y curiosamente esa misma vida de no quería como boxeador en un inicio, su madre tampoco la quería para él. Isabel González, madre de Julio le confesó que no quería verlo pelear pues consideraba que era un riesgo brutal mandar a su hijo a que lo golpearan. Al final de cuentas solo la convenció de pelear en 10 ocasiones, promesa que nunca cumplió julio y llegó a más de 100.

Hoy Julio César Chávez luego de tantos años pasó de un niño pobre a tener todo en la vida, se sabe que no fue un camino sencillo, en el deporte como en la vida pero que al final de cuentas pudo salir adelante como tanto lo soñó y ahora le queda disfrutar a sus 59 años todo lo que pudo lograr ese niño que dio sus primeros golpes por una simple moneda.