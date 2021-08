Julio César Chávez vs Meldrick Taylor, la pelea que estuvo a punto de matar al "César del Boxeo"

México.- En la reconocida historia de Julio César Chávez en el boxeo no solo tuvo grandes momentos como el invicto de 90 peleas o los múltiples títulos, tambien existieron situaciones que pusieron en predicamento al boxeador mexicano al punto de que el mismo Julio confesó que vio la muerte muy cerca.

Esta historia se remonta al 17 de marzo de 1990 cuando por 12 rounds Julio César Chávez estuvo contra las cuerdas en una de las peleas más complicadas de su carrera. Meldrick Taylor le puso la verdadera prueba al "César del Boxeo" al punto de casi derrotarlo en el mejor punto de su carrera y dejarlo en ridículo.

En ese pelea Julio César Chávez tenía 29 años de edad, frente a él un joven de apenas 23, la diferencia era clara pero sobre el ring las cosas se pusieron muy complicadas para el mexicano que no veía la salida. Tras 31 años de esa épica pelea, Julio recordó con alegría y entusiasmo ese momento que casi lo deja muy cerca de la muerte.

Durante toda la pelea, Taylor le dio golpes muy poderosos, pero las ganas y el orgullo de Chávez lo mantuvieron de pie. La estatura fue otra de las cosas que condicionó al mexicano que no podía alcanzar a su rival. El aceleramiento de su corazón hacia sentir que en cualquier comento se detenía pero dio todo hasta el último momento.

Julio César Chávez se fue hasta el round 12 para ganar su pelea | Foto: Captura

Leer más: Alexa Dellanos se da un tiempo de su rituna de gym para msotrar resultados

"Yo sentí la muerte. Estaba peleando con un campeón olímpico, campeón mundial, invicto, más rápido que yo, más fuerte que yo. Yo peleé a un ritmo que no era el mío, pero esa era la única forma que yo le podía ganar. Era round tras round en donde tenía que forzarlo. Yo le pegaba 5 golpes y el me deba 10-15, era mucho más rápido que yo..."

"Yo llegue a ese 12vo round sumamente agotado, desahuciado. Y me dice mi maganer, !vamos Julio es el último round! Salí con la convicción de noquearlo. Afortunadamente faltaban 13 segundos lo tumbé... faltaban 3 segundos para que acabara la pelea y le dije a mi hermano sácame, quiero vomitar, me iba a desmayar, si me hubiera desmayado me hubiera pegado un derrame cerebral", agregó Julio.

Impacto que indicó el camino para JCC que se aproximaba el KO | Foto: Captura

Tras el conteo Taylor no pudo levantarse más y se consumó la victoria, Julio César Chávez quien en ese momento se decía fuera de sí, no quería saber más de la pelea, tenía el temor de vomitar y caer en un derrame cerebral, justo como a otros boxeadores les había pasado. Asegura que vio muy cerca la muerte pero dejó claro que fue más por el esfuerzo físico tan descomunal al que fue expuesto antes que los golpes del rival.

Julio César Chávez, esa noche solo necesitó un baño con agua fría y un poco tranquilidad para calmar la adrenalina para poder saltar de nuevo a festejar con sus familiares y equipo que había quedado preocupados por la manera tan increíble que había sido exigido.

En esa ocasión la vida de Julio César Chávez estuvo valuada en poco más de 1.4 millones de dólares que fue lo que ganó con ese pelea. La exigencia fue tanta que los aficionados quedaron agradecidos con tan gran exhibición que solo pasaron 4 años para que de la manos de Don King se llevara a cabo una pelea de revancha luego de que el mexicano le arrebiatara el título de la FMB mientras que Julio retuvo el del CMB en Superligero. La pelea se llevó en 1994 y fue algo mucho más sencillo para Chávez González que ganó sin problemas.