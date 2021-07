Julio César Chávez y Roberto Durán preparan algo grande, ¿será una pelea?

Dos grandes leyendas del boxeo como lo son Julio César Chávez y Roberto “Manos de Piedra” Durán, dos de las grandes leyendas del boxeo a nivel mundial se encuentran envueltos en un gran proyecto y aunque todavía no dicen de que se trata han dado pistas a través de redes sociales.

Julio César Chávez utilizó su cuenta de Instagram para compartir unas imágenes realizando el tradicional “face to face” del boxeo sobre un ring con el boxeador panameño Durán, dejando la gran incógnita a sus seguidores, pero no dio más indicios, aunque muchos de sus fans pidieron que se subiera al ring ante ‘Manos de Piedra’ para otra pelea de exhibición.

“LES CUENTO O NO? Utaaa… Face off @robertoduranbox”, escribió el la leyenda del boxeo mexicano.

Por su parte, Roberto Durán desde hace unos días a dado más indicios de un proyecto que ha iniciado con JC Chávez, colocando algunas fotos en redes sociales afirmando que se está “cocinando algo grande” entre las dos leyendas.

Buenas tardes familia. Les comparto que algo bueno se viene cocinando entre mi compadre @jcchavez115 y La Piedra”, escribió Manos de Piedra.

Tal parece que lo que muchos aficionados esperaban que fuera una pelea entre ambos no llegará, pues Julio César Chávez aseguró que no volverá a subirse al cuadrilátero desde de enfrentar a Héctor “Macho” Camacho Jr el pasado 19 de junio en Guadalajara y ahora se dedicara a sus proyectos televisivos como familiares.

Este lunes Julio César Chávez y Roberto Durán volvieron a compartir imágenes juntos sobre el ring y debajo de él, dejando claro que preparan algo y que estaremos pronto a verlo.

“Aquí les comparto un poco de lo que filmamos ayer. Viene bajando algo bien bueno para el boxeo y me siento orgulloso de ser parte de todo esto. Gracias al campeón @jcchavez115 por ser un fuera de serie y por su compañerismo tan campechano. De verdad que me la he pasado de película estos días. Mi tierra querida #panamá vienen buenas cosas. Se le quieres. Manos de Piedra”, escribió Durán en Instagram.

Por el momento ambos exboxeadores no han dejado claro de que se trata, pero el sueño de los aficionados de ver una pelea entre ambos parece lejos, por lo que podría ser un programa juntos, pero estará por verse en los próximos días.

