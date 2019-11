Julio César Chávez y 'Travieso' Arce están listos para el combate

Tijuana.- Todo está listo para la pelea de exhibición que sostendrán en Tijuana, Baja California, el gran campeón mexicano Julio César Chávez ante el histórico peleador sinaloense Jorge “Travieso” Arce.

Fue ayer por la tarde cuando se realizó la ceremonia de pesaje en el Auditorio Tijuana, en medio de un ambiente de camaradería entre los dos renombrados pugilistas aztecas, quienes pactaron para subir en peso ligero. Cabe señalar que dicha función boxística será para recaudar fondos en beneficio de la recuperación del hijo del exboxeador José Luis Castillo, Christian Castillo, quien sufrió en julio un derrame cerebral.

“En cuanto me dijeron sobre hacer la exhibición, a pesar de ya no estar apto para subirme a un ring, acepté, porque conozco a José Luis, me ayudó muchísimos años cuando era campeón del mundo. No la pensé dos veces”, dijo el César del Boxeo.

Por su parte, el Travieso aseguró que no tiene más que respeto para Julio, ya que es su gran ídolo. “Julio es un gran amigo mío. Es mi ídolo de toda la vida. Yo lo admiro mucho y no puedo creer que me voy a poner los guantes contra él”, agregó. La contienda de este viernes será a tres rounds. Julio terminó su carrera profesional con marca de 107 peleas, 6 derrotas y 2 empates con 85 nocauts, mientras que Arce terminó con 64 peleas, 8 derrotas, 2 empates y 49 nocauts.