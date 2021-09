Julio César Chávez y la amenaza de muerte que le hizo a su amigo y narrador Carlos Aguilar

México.- Las historias que rodean a Julio César Chávez parecen no tener fin y es que el exboxeador convivió con tantas personas en su tiempo como boxeador que se sería impensable que no fuera así. A lo largo de su vida se han revelado historias buenas, tristes y muy complicadas que involucran el "Gran Campeón Mexicano" incluso algunas que hablaban de muerte.

Una de esas y que recientemente se ha revelado la dio a conocer Carlos Aguilar o mejor conocido en el mundo del deporte como "El Zar del Boxeo" quien por muchos años compartió micrófonos con Julio en las funciones de box que TV Azteca transmitía. Pero siempre hay un inicio y a pesar de que son amigos vivieron momentos de tensión.

En una entrevista con Antonio de Valdés, el ahora narrador para TUDN reveló que alguna vez Julio Cesar Chávez lo amenazó de muerte luego de que confundiera unas palabras del "Zar" pues en esos momentos Julio se presentaba a las funciones aún bajo las influencias de las drogas y al alcohol.

Todo inició cuando en una función cuando estaba viendo una pelea, Julio dijo que el peleador de pantaloncillo rojo seria el ganador y tal como lo mencionó fue el que se llevó la pelea a lo que el "Zar" lo felicitó por su haber adivinado el resultado de la pelea pero sus palabras fueron malinterpretadas.

"Le digo al champ; eres prestidigitador, y entonces que voltea y me dice, 'a mí no me vuelvas a decir puto, cabrón. Él estaba ido", comentó Aguilar. "Le digo, no champ, tranquilo y me dice, me vuelves a decir así y te voy a mandar matar. Yo dije en la torre. Era un momento complicado para él" aseguró.

Julio César Chávez y Carlos Aguilar siendo fieles amigos | Foto: Instagram (@elzarcaguilar)

Lo que Carlos Aguilar quería dar a entender es que Julio César Chávez era un estilo de mago o ilusionista luego de que adivinara el resultado de la pelea, pero el "César del Boxeo" no entendió muy bien a lo que se refería y pensó que lo había ofendido lo que desató la furia del mexicano sin que le importara nada. Al final no pasó a mayores y solo queda como una anécdota.

En la misma entrevista el "Zar" recuerda con gran cariño a Julio a quien llegó a conocer muy bien, su etapa complicada y el proceso de su recuperación. Le reconoció su valentía por haberse internado y mantenerse hasta el día de hoy limpio de toda droga a pesar de que nunca falta quien le ofrezca algo.