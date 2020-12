Julio César Chávez y su enojo con el Chango 0-te al preguntarle del 'Junior'

El irreverente y travieso Chango 0-Te, mascota del equipo de beisbol Tomateros de Culiacán logró convencer a la Leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez Jr. para que se subiera al 'chango móvil' y lo hizo enojar cuando le recordó una de las ocurrencias que hizo su hijo Julio César Chávez Jr.

El Chango, quien cuenta con 51 mil 200 suscriptores en YouTube, tuvo una singular charla con el ex triple campeón mundial, quien ha sido uno de los peleadores más carismáticos y queridos por los aficionados, pero esta vez mostró su fuerte temperamento cuando le hicieron una pregunta incómoda.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Oye Julio, bienvenida a la entrevista más pen...ja que te han he han hecho que te han hecho en la vida ¿no?", le dijo la mascota del club guinda. "Pues la neta, creo que si wey", le respondió el ex boxeador.

“Chango, tú lo que haces lo haces perfectamente bien, puras pend…das, ¿me entiendes?", le dice Julio César. "Ah, que bien le atinaste, hola"

Hablando de pend....,¿qué sentiste el día que viste el video dond el Julito sale en sus tacones, 'toco, toco, toc'. "No pues le menté la ma...,", le contesta la Leyenda, con una sonrisa. El Chango 0-Te sigue con la burla, "Tu legado en zapatillas, jajaja". De pronto, los gestos de JC cambian. "Te vienes riendo o qué pu...,", le reclama el ex boxeador y enseguida le suelta unos puñetazos en el brazo.

"Mira Chango me voy a bajar, la neta, no quiero decir groserías, pero me voy a bajar a la ve..., y te voy a pegar una pu..., sigue metiendote con mi hijo y vas a saber". El Chango insiste en el tema. "No, no, sacate a la ve..., no estoy bromeando", le dije enojado Julio César Chávez, quien le vuelvea a soltar otros puñetazos.

La mascota de los Tomateros le hace otra pregunta incómoda al gran campeón mexicano.

"Oye Julio es cierto que después de las peleas contra el ´Travieso' Arce, vas a pelear con el 'Kahwagi', le dice el Chango mientras suelta la carcajada. JC le avienta otros golpes, muy enojado.

"Tranquilo papi, agarrate aire", le dijo la mascota de los Tomateros a Julio, para tratar de calmarlo.

Chango 0-te le hizo saber a JC que: "Yo al Junior lo quiero mucho, aparte se portó a toda ma..., en la entrevista que hice y tu también eres a toda ma..,".

El video del Chango con Julio César Chávez, ya lleva más de 200 mil vistas en tan solo dos días de haberse subido a la plataforma de YouTube.