Julio César 'Rey' Martínez expondrá título mundial ante McWilliams Arroyo

El campeón de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el mexicano Julio César “Rey” Martínez pondrá en juego su cinturón el s retador obligatorio, el puertorriqueño McWilliams Arroyo, en una contienda estelar de la cartelera Canelo vs. Ylidirim, a celebrarse el próximo sábado 27 de febrero, en el “Hard Rock Stadium” de Miami Gardens, Florida.

El combate que fue confirmado de forma oficial este lunes, por el promotor británico Eddie Hearn, de Matchroom Boxing, será transmitida por la plataforma DAZN.

En la pelea estelar de la misma función, el campeón mexicano Saúl ´Canelo' Álvarez , debenderá sus títulos de peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), ante su retador mandatorio del CMB, el turco Avni Yildirim.

“Rey” Martínez (17-1, 13 KOs) estará haciendo ante Arroyo (24-4, 15 KOs), su tercera defensa de su título. Aunque el mexicano no se conforma con eso, ya que tiene muchos planes, entre ellos unificar y escalar a las 115 libras para tener grandes batallas y bolsas.

“Vamos con todo, muy motivados, esto apenas va empezando, es la primera semillita para hacer historia y ser uno de los grandes, llegar al Salón de la Fama, sabemos que es un gran esfuerzo, no imposible, pero que costará trabajo", expresó Julio César Martínez.

Agregó que: "Quiero gustarle a toda la gente, vamos por buen camino, a echarle ganas con todo menos con miedo”.

Pese a que en el papel, su contienda con el boricua parece que será su mayor exigencia ahora, Martínez no teme hablar de planes a futuro y ya se saborea combates con los máximos representantes de los supermoscas, como su compatriota Juan Francisco “Gallo” Estrada o el nicaragüense Román “Chocolatito” González.

“Vamos a hacer historia, quiero subir a 115 libras pero antes unificar todos los cinturones (en 112), después brincar de división, queremos buenas peleas, a los mejores. Sería una buena pelea con el ‘Chocolate’, el ‘Gallo’ o (Srisaket sor) Rungvisai, quisiera ser el mejor libra por libra de mi división y el mejor peso mosca y supermosca", dijo Martínez.

El mexicano tenía planes de exponer su cinturón en agosto pasado, pero un problema de salud le impidió cumplir con ese compromiso. Ahora la pelea ya fue ordenada por el CMB y el monarca se medirá al primer clasificado. Martínez está ilusionado, “ya desesperado” por volver al ring y listo para buscar el nocaut.

“Espero una pelea de choque, no lo veo muy alto, está como de mi estatura, me lleva poco, será una pelea buena, le gusta achicar, cerrarse, y como lo he dicho me acomodo al rival, tuve 250 peleas amateur y conforme vea al rival me acomodo, será de choque, voy a encimarlo y ojalá llegue ese nocaut”, señaló "Rey".

Aunque cree que va por buen camino para mantenerse en el trono y consumar sus planes, reconoció que hay aspectos en los cuales debe mejorar, pero confía que con el apoyo de Mauricio Aceves y de Eddy Reynoso lo va a conseguir.