Jurgen Damm: ¿Jugar con 'Rayados' o retirarse?, él responde

Nuevo León.- Luego de anunciar oficialmente su salida de los Tigres de la UANL hace uno días, el futbolista mexicano, Jurgen Damm, todavía no dice con que equipo para jugar la siguiente temporada a pesar de los muchos rumores que lo ponen en la MLS.

Damm estuvo presente en una entrevista con Zabalive, y ahí fue preguntado sobre la posibilidad de jugar en el futuro con el rival de Tigres, los 'Rayados' de Monterrey; a lo que el mediocampista respondió que preferiría retirarse del futbol que traicionar a los 'universitarios'.

Retirarme cien por ciento. Así no tuviera un peso me retiraría, te lo juro. A mis papás les va muy bien, son empresarios. Yo he invertido muy bien mi dinero y no tengo necesidad de ir a un club al que no quiero ir”, expresó el mexicano.