Jürgen Damm explica su salida de Tigres y asegura que le ordenaron decir que fue su idea

Nuevo León.- Esta semana Jürgen Damm hizo oficial su salida de los Tigres con algunos mensajes en sus redes sociales. Ahora ha revelado que en la directiva no tomaron de la mejor manera la decisión de irse a otro equipo y lo obligaron a que fuera él a dar la noticia con mucho tiempo de anticipación.

A través de una entrevista en el programa de Futbol Picante, David Faitelson le cuestionó al mexicano cómo fue la reacción de los directivos cuando les avisó que su deseo era buscar otras oportunidades.

"Yo sé que estoy haciendo las cosas bien, que simplemente le comenté a la directiva que no quería renovar, hablé de frente, fui claro, pero en México aún no estamos preparados para este tipo de decisiones, ellos me ordenador decir que era mi decisión no renovar", dijo para ESPN.

El volante aseguró que intentaron convencerlo de renovar para así de seguir con la oferta sobre la mesa, el nuevo equipo tuviera que pagar algo por el traspaso del jugador, algo que Damm no aceptó y bajo los estatutos de FIFA que dicen que a 6 meses de finalizar su contrato pueden los jugadores ellos mismo buscar ofertas.

Aunque también dijo que una vez que les quedó claro que no se quedaría en el equipo le ordenaron que fuera él quien diera la cara ante los medios de comunicación y exponerlo. Lo que luego le perjudicó pues desde su anuncio la directiva dejó de convocarlo siendo que un pertenecía a ellos.

A esto se le sumó que en repetidas ocasiones el mismo Damm en su afán de salir de Tigres consiguió varias ofertas de otros equipos que estaba dispuestos a ofrecer hasta 4 millones, Tigres las rechazó por ser mucho menos de los que pagaron por él.

"Si te pones en los zapatos de un directivo siempre van a querer defender a la institución, yo en su momento traje ofertas para que pudiera salir, no de 10 millones pero si de 3 o 4 y no se me consideró la salida, entonces, yo hice las cosas como el reglamento FIFA y esperé a que terminara mi contrato".

Jürgen Damm de forma oficial ha dejado de ser parte de Tigres, ahora solo debe esperar que su viaje a los Estados Unidos sea posible para incorporarse de cara a la siguiente temporada en la MLS con el Atlanta United, quienes fueron los que se interesaron en él.

