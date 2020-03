Jürgen Damm fue a entrenar con Tigres pero nadie le dijo que se había suspendido

San Nicolás.- Ante el parón de la Liga MX por el brote de coronavirus en México y en Nuevo León, Tigres decidió no realizar entrenamientos en sus instalaciones por algún tiempo, pero al parecer hubo un despistado que se presentó a Zuazua y fue Jürgen Damm.

A través de un video en Twitter publicado por GuisGaming primo del jugador se vio como el futbolista se vio sorprendido al hablar con el guardia que le dijo que avisado que el entrenamiento se canceló hasta nuevo aviso.

"No sabía, me acabo de enterar. Ya vi el mensaje, si me llegó" dijo el jugador aun de Tigres desconcertado ante la mirada de su primo Luis que le reclamaba que se tuvo que levantar temprano para llevarlo al entrenamiento.

Mala mía primo �� Medidas de seguridad. Cuando se reanuden los entrenamientos te invito de nuevo #coronavirus �� https://t.co/nfXhtchVIC — Jürgen Damm (@jurgendammr25) March 16, 2020

Tigres como los otros equipos del futbol mexicano al ser avisados del parón de la liga decidieron no seguir con los entrenamientos para evitar cualquier riesgo de contagio de coronavirus, hasta el momento no se sabe cuando vuelvan los equipos a sus sesiones de entrenamiento de forma normal.

Jürgen quien aun pertenece a Tigres luego de que se hablara en días anteriores de su salida en julio sería inminente para incorporarse al Atlanta United de la MLS, como un jugador dueño de su carta.

México fue de las últimas ligas en suspender sus actividades pues no veían hasta el día de ayer una verdadera situación que así lo ameritaba, tras finalizar el juego de América y Cruz Azul inició este "cuarentena" para el balompié mexicano.