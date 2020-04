Nuevo León.- El pasado miércoles los 18 equipos de la Liga MX anunciaron a sus 3 jugadores que los representarán en la eLiga MX pero hubo un equipo que realizó cambios de último momento y ese fue Tigres pues quitaron a Gignac y pusieron a Nahuel pero hubo otro jugador que se quedó con las ganas.

Desde que la cuenta oficial de los Tigres anunció a los 3 jugadores que jugarán de manera virtual, Jürgen Damm no se guardó nada pues dice que nunca lo consideraron para formar el equipo siendo que es el mejor de todo el plantel.

Así lo confesó para Fox Sports, que se sentía triste por que de forma virtual también había sido excluido de la participación, ahora la forma para bromear con el momento el mismo Damm utilizó su cuenta de Tik Tok para de alguna manera quejarse por quedar fuera.

Jürgen Damm manda directo mensaje a Tigres por dejarlo fuera de la eLiga MX

El futbolista publicó un video donde se le ve preparado para el juego pero de repente sale el anuncio de Tigres donde presentan a los jugadores en los cuales no está, junto a eso un mensaje que decía " Es tu momento de desquitar los 10 millones que costaste". haciendo referencia al precio que pagó Tigres a Pachuca por él. Momentos después aparece el meme de los hombres con el ataúd mientras bailan.

Esto ha sido tomado como burla por algunos seguidores desde el precio ya que no ha rendido desde su llegada, así como otros que lo calificaron como gracioso. Recordemos que unas jornadas atrás el mexicano informó que no seguiría en Tigres al finalizar la temporada y desde ese momento no juega en el equipo del Tuca Ferreti.