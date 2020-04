Jürgen Damm siente que quedó a deber con Tigres

Nuevo León.- Luego de anunciar que dejaría a Tigres al terminar el Clausura 2019, Jürgen Damm ha hecho una reflexión sobre lo que fue su participación con los universitarios, dejando claro que lamenta no haber estado a la altura de las expectativas.

En 2015 el extremo llegó a la UANL proveniente de Pachuca por una cantidad cercada a los 10 millones de dólares, y siendo una enorme promesa que con el paso de los años ha quedado a deber tanto con el club como con selección mexicana.

En el aspecto deportivo de acuerdo al valor que tuve, que he sido de las transferencias más caras en la historia del club, sí siento que quedé a deber, que no estuve a la altura de lo que costé, a los que fue mi contratación, pero tengo que ser muy consciente, autocrítico, saber que las lesiones y los bajones me afectaron mucho para no cumplir el objetivo que era ser un jugador que aportará muchos más a la institución”, declaró en una charla con TUDN.