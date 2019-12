Jürgen Klopp se deshace en elogios hacia Raúl Jiménez

Qatar.- Con motivo del próximo enfrentamiento que Liverpool sostendrá ante un equipo mexicano, los Rayados de Monterrey en las semifinales del Mundial de Clubes, Jürgen Klopp fue cuestionado sobre su conocimiento del futbol mexicano y sobre su forma de plantear un partido ante un rival poco conocido para él.

Pero lo que llamó la atención fue que como punto de partida para hablar de México utilizó al delantero del momento, Raúl Jiménez se encuentra muy bien analizado por el estratega alemán. Poniéndolo como un gran referente del futbol mexicano.

"No sé mucho sobre el futbol mexicano, no me es posible verlo, aunque hay muchos jugadores provenientes de México, pero Raúl Jiménez es un impresionante embajador del futbol mexicano. Vaya delantero, es muy bueno", señaló el técnico alemán en entrevista a Fox Sports.

Hay muchos buenos jugadores. No sé mucho sobre la Liga, para ser honesto, pero estoy seguro que el futbol mexicano se vive con mucha pasión y es una liga muy fuerte.

¡Histórico!



En 16 meses @Raul_Jimenez9 ha participado en 30 anotaciones en @premierleague (19⚽️, 11��️), está empatado en el primer lugar en la historia del club con Kevin Doyle (18⚽️, 12��️), quien jugó con nosotros del 2009 al 2012 en la máxima categoría.



Via @premierleague pic.twitter.com/kGZ9kuNWHf — Wolves Español (@WolvesEspanol) December 9, 2019

A diferencia de Xavi Hernández que demostró que si tenia conocimiento de quien era el rival, pero aun así no pudo con los ataques de los Rayados.

Raúl ha sido una pieza fundamental en su equipo para esta temporada, convirtiéndose en uno de los más goleadores de la campaña para lo Lobos, así como ser uno de los principales asistidores y generador de opciones de peligro siendo delantero con gran des números.

Fue reconocido como el mejor jugador del mes de noviembre, por encima de Pulisic, Mané. En los últimos partidos del Wolverhampton ha sido fundamental para haber mantenido a su equipo invicto durante 11 partidos de Premier League. Racha que se vio cortada esta mañana al caer ante el Tottenham pero aun así el gol de su equipo fue con opción creada por él.