Justin Turner da positivo a Covid-19 en la celebración del título de los Dodgers de Los Ángeles

Los Ángeles.- La noche de este martes luego de 32 años de espera los Dodgers de Los Ángeles se proclamaron por séptima ocasión ganadores de la Serie Mundial de la MLB, pero mientras se daba la celebración las alarmas se encendieron en el equipo de los Dodgers quienes algunos celebraban y otros buscaban rápidamente a Justin Turner y es que el tercera base había resultado positivo en la prueba de Covid-19 previa al duelo.

De acuerdo con el comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred quien dio a conocer que el jugador había dado a positivo ordenó a su club a sacarlo de los festejos para evitar que el virus pudiera propagarse. Y aunque se dio con el jugador y fue retirado del campo por su seguridad y por la de los demás compañeros, Turner volvió al campo solo unos minutos ya con un cubrebocas.

Durante el juego del tercera base solo estuvo en 3 ocasiones con turno a bat, en donde no tuvo una buena actuación pues se fue dos veces sin nada. Fue en la séptima entrada cuando decidieron que no siguiera en el juego y fue sustituido. Hasta ese momento nadie sabía del resultado mismo que se reveló al final del juego.

El tema central de esto es que Turner siguió dentro del terreno de juego a pesar de haber recibido la noticia, esto desencadenó que poco a poco el cubrebocas que se le había dado ya no estuviera en su cara. Más tarde fue captado besando en la boca a su esposa algo que en redes causó mucha indagación pues se le acusa de no cuidar la integridad tanto de su familia como de los compañeros.

Justin Turner junto a su esposa en el festejo en el campo | AFP

Tras culminar la celebración en el estadio el jugador publicó en redes sociales un mensaje externando su estado de salud en el cual explica que no tenía ningún síntoma cuando fue notificado, además de dejar claro que fue una gran sensación de haber ganado la Serie Mundial.

"¡Gracias a todos! Me siento genial, no tengo ningún síntoma. Experimenté todas las emociones que puedas imaginar. ¡No puedo creer que no pueda estar ahí fuera para celebrar con mis muchachos! Muy orgulloso de este equipo e increíblemente feliz por la ciudad de Los Ángeles".

Celebración del equipo con la foto para el recuerdo | AFP

Los Dodgers de Los Ángeles volvieron a ganar la Serie Mundial luego de 32 años, consiguiendo de esa forma su séptima corona entrando en el selecto grupo de más ganadores de la MLB. El primer campeonato lo lograron el 4 de octubre de 1955 luego de vencer a los Yankees de Nueva York. El segundo fue en 1959 ante los Chicago White Sox. La tercera corona la consiguió nuevamente ante los Yankees en 1963.

El cuarto reconocimiento fue ante los Twins en 1965 en siete juegos, en 1981 llegó el quinto del equipo angelino nuevamente ante los Yankees ya con el mexicano Fernando Valenzuela en la loma de los disparos. El que hasta ayer era el último llegó en 1988 cuando vencieron a los Athletics en solo 5 juegos.