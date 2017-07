Justine Kish y una oferta 15 mil dólares por pantalones

Estados Unidos.- La última semana la luchadora rusa Justine Kish saltó a la fama por una incómoda situación que vivió sobre el octágono en el evento principal del UFC Fight NIght 112 frente a la estadounidense Felice Herrig.

La peleadora defecó por accidente durante el combate y el video se hizo viral. Increíblemente, aquella acción le trajo una consecuencia inesperada.

Kish reveló que un fanático de las artes marciales mixtas le ofreció una fortuna para quedarse con su prenda: "Un aficionado me llamó y me dijo: me gustaría comprar tus pantalones cortos para colgarlos…en mi habitación. Esto es asqueroso, pensé, hay gente muy asquerosa. Me ofreció 15.000 dólares por mis pantalones cortos".