Juventus: El equipo de Andrea Pirlo recibe críticas por su funcionamiento

Actualmente se viven tiempos difícil en la Juventus, de Cristiano Ronaldo. El equipo italiano se ubica en la cuarta posición, con una carrera por el liderato que todavía no ha perdido, pero que empieza a preocupar a la afición de la 'Vecchia Signora'.

Pese a que aún no prueba el amargo sabor de la derrota en la Serie A, únicamente suma cuatro triunfos en nueve partidos, con cinco empates, el último de ellos este fin de semana frente al decimoquinto de la tabla, el Benevento.

Monentos de cambio se están dando en tierras italianas, donde el Milan se ha posiconado como líder con 23 puntos, aspirando a conquistar un título que se le escapa desde su última Serie A en la temporada 2010/11.

Cabe mencionar que desde dicha fecha, la Juventus dominado e torneo nacional, levantando nueve títulos de campeón de manera consecutiva y dejando constancia que es la mejor escuadra de Italia.

Pero en esta campaña no ha comenzado con buen pie, al simar solo 17 puntos en nueve partidos, que la mantienen en el cuarto sitio pero igualada con el Napoli, de mexicano Hirving "Chucky" Lozano y la Roma -quinta y sexta posición-.

Los 'bianconeri' no habían experimentado un inicio tan dispar desde la temporada 2015/16, donde comenzaron con solo 12 puntos en su casillero, aunque acabaron ganando el 'Scudetto'. No obstante, al grupo de Pirlo no le conviene "jugar con fuego" en el que es sin duda uno de los años más competidos del torneo italiano. Los problemas son reales en la escuadra blanquinegra y estos son los más destacados.

SURGEN CRÍTICAS A PIRLO

Empiezan a surgir los primeros cuestionamientos en el ambiente que rodea al 'Profesor', ya que la gran expectación que se generó al nombrar a una leyenda de sus características como técnico 'bianconeri' parece ir disipándose.

El propio Pirlo en declaraciones post-partido -luego del empate ante el Benevento- envió un mensaje poco concialiador que parecía atacar a algunos integrantes de la plantilla: "Sin Ronaldo lo encontramos más difícil. Hay pocos jugadores con personalidad", según informa 'Corriere della Sera'.

LA DEPENDENCIA DE CRISTIANO RONALDO

Tal como se acusó en su momento al Real Madrid de la dependencia que tenía el conjunto merengue hacia su entonces delantero, pues es un futbolista capacitado para poder dar la vuelta a resultados adversos. El portugués acumula ocho tantos en cinco partidos oficiales en Serie A,