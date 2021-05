Juventus: Gianluigi Buffon se va, no renovará su contrato con el equipo italiano

Italia.- Los cambios en la Juventus han comenzado a darse, el primero ya fue anunciado oficialmente aunque ya se especulaba desde hace algunos meses, se trata de Gianluigi Buffon quien decretó que su tiempo en el equipo de Turín llegó a su fin por lo que al finalizar la temporada dará un paso al costado para seguir su carrera en otro lado o anunciar su retiro del futbol.

El arquero veterano habló para Bein Sports donde explicó que pase lo que pase con el equipo su futuro ya estaba decidido, "Mi futuro está claro y decidido. Esta temporada pondrá fin de manera definitiva, a esta bellísima y larguísima experiencia en la Juventus", comentó el jugador quien con la perdida de la titularidad ya no se sintió a gusto en el equipo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Buffon llegó a la Juventus ya con experiencia y siendo uno de los porteros con más proyección en el futbol italiano, su paso del Parma a la Juventus fue en el 2001 desde ese momentos se convirtió en un referente del equipo bianconeri en el fondo, si bien pasaron momentos tensos como el descenso donde Buffon se mantuvo firme o como en los títulos que consiguió durante tantos años.

Leer más: Nicolás Larcamón: "Serán 180' de alto nivel y exigencia frente al Atlas"

El jugador asegura que dio todo de su vida para la Juventus pero ya es hora de ver para otro lado. Su edad fue la principal razón por la que la directiva ha decidido ya no usarlo en partidos importantes como en las recientes eliminaciones de la Champions League pero también en Serie A donde ha visto apenas unos cuentos minutos de juego.

"Pienso que he dado por la Juve. También lo he recibido todo y más de eso no se puede hacer. Hemos llegado al final de un ciclo y es justo", finalizó. Buffon tendrá por delante 3 partidos más con la Juventus de Serie A y uno más en la final de la Copa de Italia, posiblemente Andrea Pirlo le de la oportunidad de jugar la final y que salga como capitán en caso de ganarla se pueda ir como campeón.

Leer más: Noelia con body blanco resalta caderas, cintura y algo más con cuerpazo

El futuro del guardameta no está definido, de acuerdo a entrevistas previas donde ya tocaba el punto de su salida de la Juventus, aseguró que buscaría un nuevo equipo donde pudiera jugar y terminar su carrera o en caso de que no se diera la oportunidad diría adiós al futbol y terminaría la escuela como se los prometió a sus padres una vez que acabara su carrera.

Juventus debe cerrar decorosamente esta temporada, solo tiene 3 partidos por delante para culminar pero se mantiene fuera de zona de Champions League lo que sería un nuevo fracaso para Andrea Pirlo en su primer año como entrenador, a esto se le suma la reciente advertencia de los altos mandos de la Serie A quienes han explicado que si la Juventus no anuncia su salida de la Superliga quedarán fuera del futbol italiano.