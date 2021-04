Juventus con su derrota corre peligro de salir de puestos de Champions League

Italia.- Con o sin Cristiano Ronaldo, la Juventus no camina nada bien. Este domingo donde tenía que ganar para subir lugares en la tabla pero se convirtió en una derrota más para Andrea Pirlo y sus pupilos que no encuentran la salida de la racha y que poco a poco los están condenando a quedar fuera de puestos para entrar a Champions League.

La derrota ante el Atalanta significó que además de perder 3 puntos bajara una posición para ubicarse en el 4to lugar con 62 puntos ya con el título perdido de la Serie A. Juventus ahora depende de lo que haga el Napoli para saber si podrá dormir una semana más en puestos europeos o no.

Los alumnos de Gennaro Gattuso solo deben ganar con una diferencia de 2 goles a su rival y podrían desplazar a la Juventus del 4to lugar y mandarlo al 5to para que así pudiera pelear por la Europa League. Incluso si gana la Lazio apretaría mucho más la pelea ya que se quedaría a solo un punto de los lugares importantes de la tabla y una combinaciones de resultados hasta podrían sacarlos de ahí.

Sin duda la temporada de la Juventus no pintaba para nada en esa forma, la salida de Maurizio Sarri fue inesperada luego de no avanzar en Champions League las últimas dos temporadas pero aun así con el equipo y el estilo de juego se pensaba que bastaba, pero no fue así. La llegada de Andrea Pirlo no fue la solución y solo agravó el problema.

Ahora solo le quedan 7 partidos para lograr hacer un regreso equipo pocas veces visto en Serie A, si bien todo luce complicado todo está en manos de la Juventus pues con 21 unidades aun en disputa podría meterse a la pelea, quizá no por el Scudetto pero si para lograr subir hasta el segundo puesto y evitar la vergüenza de quedar fuera de Champions League.

A mitad la Juventus semana comenzará la recta final contra un equipo del fondo de la tabla como el Parma, luego se enfrenta a la Fiorentina (J33), visita al Udinese (J34). Un duelo de mucha importancia se da en la Jornada 35 ante el AC Milan ya que podría definir mucho en la Serie A, para la siguiente fecha visitan al Sassuolo (J36) la fecha 37 de nuevo es una de suma importancia por su duelo ante el Inter, el líder y cierran la temporada ante el Bologna como visitantes.

Son 7 partidos para la Juventus. en los que en al menos 4 de ellos se ve muy posible que saquen resultados muy favorables mientras que en otros, se ve complicado por el tipo de rivales y plantillas con las que se tienen.