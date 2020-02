Juventus estaría dispuesto a pujar por Messi si decide irse del Barcelona

Barcelona.- Tras una semana tensa en Barcelona, los problemas siguen y es que ahora Messi estaría viendo la posibilidad de fichar por otro club debido a las acusaciones recibidas días a tras por el dirigente Eric Abidal al llamar la atención diciendo que algunos jugadores fueron parte de la destitución de Valverde.

Esto ha tocado fibras sensibles en el argentino por lo que no se ha dado ningun paso oficial sobre su renovación algo que inquieta a los culés pues el jugador podría irse del Barcelona totalmente gratis.

Messi tiene incluido en su contrato una clausula que le permite irse del club totalmente gratis para fichar con cualquier otro equipo solo con la condición que se avise a la directiva con un mes de anticipación que ya no formará parte del plantel, esta clausula es llamada de Escape.

"La cláusula y el dinero no significan nada para mí. Lo más importante es que haya un proyecto ganador, eso es obvio. De momento, no hay conversaciones para renovar porque esas negociaciones las lleva mi padre y no me ha dicho nada. No hemos hablado de eso aún", expresó Messi.

Hasta el momento después de estas declaraciones del argentino 5 equipos se han proclamado en busca de los servicios de la 'Pulga', según La Gazzetta Dello Sport, diario deportivo de Italia, el PSG, Manchester City, Manchester United, Inter de Milán y el más interesado por tener a los dos jugadores más grandes del mundo, Juventus.

Luego del fuerte enfrentamiento con Abidal, el futuro del futbolista argentino en el equipo catalán empieza a ser incertidumbre y el astro podría utilizar la cláusula de escape.

¿Cuál es el siguiente paso?

Los equipos interesados deberán esperar hasta un mes antes de la fiscalización de la temporada para conocer la decisión del argentino, y aunque ningún equipo tendría que pagar por el traspaso si deberán desembolsar millones y millones de euros para solventar su sueldo.