Juventus informa que Cristiano Ronaldo ha vencido al Covid-19 y dejó el confinamiento

Italia.- La Juventus de Turín ha revelado que su estrella Cristiano Ronaldo ha superado la prueba de Covid-19 por lo que su etapa de confinamiento ha terminado, lo que a u ves significa que podrá estar de vuelta para al jornada 6 de la Serie A de este domingo ante el Spezia.

A través de un comunicado el conjunto de la Vecchia Signora informó que el portugués por cuarta vez se realizó su prueba de Covid-19 y ha dado negativo. Ronaldo ha estado fuera de circulación por al menos 19 días desde su participación en la UEFA Nations League.

"Cristiano Ronaldo realizó el chequeo con una prueba de diagnostico (hisopo) para Covid-19. El examen dio un resultado negativo. Por lo tanto, el jugador se cura después de 19 días y ya no está sujeto al aislamiento domiciliario", se puede leer.

Durante poco más de dos semanas Cristiano Ronaldo se perdió los partidos de la fecha 4 ante el Crotone, y de la fecha 5 ante el Hellas Verona. En dichos juegos solo han conseguido dos puntos de 6 disponibles, además también fueron otros dos más de Champions League ante el Dynamo y el Barcelona recientemente, en esos duelos nuevamente de 6 puntos solo consiguió 3.

Comunicado de la Juventus sobre Cristiano Ronaldo | Captura Twitter

Durante el tiempo de confinamiento domiciliario, estuvo más cerca de las redes sociales, mostrando como pasada sus días de "vacaciones". Asimismo cambió de look y se cortó el cabello quedando rapado. Recientemente ha estado en boca de todos luego de haber dado positivo en su tercera prueba justo antes del duelo de Champions ante el Barcelona.

Aunque no todo fue bueno pues de algunos ministros de salud acusaron al jugador de haber violado los protocolos de salud luego de que dio positivo a Covid-19, hay que recordar que Ronaldo dio positivo en Portugal cuando estaba concentrado con su Selección para la UEFA Nations League el pasado 13 de octubre, pero horas más tarde cuando fue liberado por el equipo volvió a Italia.

Ese viaje le ha dejado muchas dudas a las autoridades salud quienes lo acusaron de haberlo hecho mal, dejando caer sobre él la culpa de una nueva oleada de contagios, sin embargo el jugador se ha defendido y ha dicho que no ha tenido nada que ocultar y mucho menos algo que ver con la supuesta violación de protocolos.

Cristiano Ronaldo estará bajo el mando de Andrea Pirlo para ser parte del once iniciar ante el Spezia, solo que deberá estar a punto en pocos días, ya que no entrena con el club desde hace ya más de 20 días. Si bien en casa tiene todo lo necesario para hacer su trabajo no se compara a la intensidad de trabajar con el equipo.