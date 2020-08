Juventus le pone precio a Cristiano Ronaldo y prácticamente lo regala

Italia.- A pesar de que ganó la Serie A la Juventus tuvo un gris 2020 en donde perdió en penales la Final de la Copa de Italia y fue eliminado en los 8vos de final de la Champiosn League. Dado esos fracasos teniendo a uno de los mejores jugadores del mundo como Cristiano Ronaldo el equipo italiano estaría pensando dejar fuera al portugués.

De acuerdo con varios medios italianos han hablado de la posible salida del jugador de 35 años, si bien se encuentra en una edad considerable para su retiro, él se mantiene en condiciones optimas para seguir dentro de los mejores. Según Calciomercato.com, la Juventus habría puesto precio a la carta del futbolista pero lo que sorprende es que sería de apenas 60 millones de euros como mínimo.

Dicha cantidad sería la suma mínima que tendría cualquier club para contratar al portugués, esto se debe al alto gasto que le genera al club mantener su sueldo, aun así que salga del equipo no es un hecho ya que se le ha considerado por Andrea Pirlo para ser parte del plantel de la siguiente temporada para buscar conquistar la Champions League una consigna que tienen pendiente desde hace mucho tiempo.

Cristiano Ronaldo tiene apena dos temporadas con la Juventus en la Serie A | Foto Twitetr Cristiano Ronaldo

Actualmente los equipos que se mantienen como un posible nuevo club para el jugador son el PSG y el Barcelona, siendo el club francés el que tendría la mayor posibilidad de obtener al jugador. Jorge Mendes su representante ha hablado con otros clubes importantes en Europa buscando un lugar para el jugador.

Se han dado teorías donde se habla que la Juventus y el jugador han comenzado a distanciarse y que ya no se sienten a gusto, esto ante la intensidad que vive Cristiano Ronaldo donde le gusta siempre ganar y cuando esto no sucede lo hace evidente. Si bien es una posibilidad no hay indicios claros de que sea esa la principal razón para una salida del jugador.

El único que título que ganó en esta temporada fue la Serie A | Foto de Twitter de Cristiano Ronaldo

Por el momento CR7 se mantiene alejado de esas especulaciones confiando su futuro en las manos de su representante. Ronaldo se encuentra descansando junto a su familia y aprovechando sus vacaciones. De forma oficial la Juventus no ha notificado las fechas para el regreso a los entrenamientos de cara a la temporada 20-21. Pero se espera que sea para finales del mes de agosto.

