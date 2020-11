Juventus preocupada luego de la salida de Cristiano Ronaldo por lesión

Italia.- Malas noticias para la Juventus quienes han encendido las alarmas luego de que su figura, Cristiano Ronaldo tuviera que abandonar el partido faltando 15 minutos y es que el luso se resintió de algunas molestias en su tobillo por lo que no quiso arriesgar y solicitó su cambio. Tras su salida el conjunto de la Lazio logró el empate en los últimos minutos.

Al finalizar el partido, Andrea Pirlo habló para los medios y dejó ver que efectivamente Ronaldo había dejado el campo por una lesión, que hasta el momento no parece nada más que algún golpe pero que aun así será tratado como corresponde.

"Cristiano es un jugador fundamental, lamentablemente ha tenido un problema en un tobillo, pero también los que entraron lo han hecho bien", dijo Pirlo. Aun así su equipo perdió la ventaja a los 90+4' luego de una desatención por parte de la defensa, con ese resultado perdieron la oportunidad de escalar lugares y se mantienen en el quito puesto con 13 puntos.

De parte del equipo hasta el momento no hay un reporte médico por lo que todo quedaría solo como un golpe y que estaría listo para concentrarse a partir de esta semana con su selección de cara a la UEFA Nations League en la semana siguiente.

Ronaldo apenas regresó el fin de semana pasado luego de estar poco más de 20 días sin actividad luego de haber dado positivo a Covid-19, en ese tiempo solo se preparó físicamente en su casa pero poco o nada de futbol lo que ahora luego de 3 partidos ya le cobró factura, ya que los partidos anteriores no había iniciado precisamente para cuidar algún tema de lesión.

Cristiano Ronaldo fue el anotador del gol de la Juventus | Foto Twitter Cristiano Ronaldo

Y en los últimos días no solo ha sido atacado por enfermedades y lesiones, si no que también por exjugadores del club, la más reciente fue Pascuale Bruno quien le hizo saber al 'Bicho' que es un ignorante solo por no saber italiano cuando ha estado en el país ya por dos años, esto desencadenó que el exfutbolista dijera que es una total falta de respeto.

Asimismo su propio entrenador le hizo ver algunos errores en sus partidos anteriores, en donde criticó el gran individualismo que tiene el luso, esto luego de su partido ante el Ferencváros, en la Champions League. "En algunas ocasiones debieron pasársela mejor, sobre todo de cara a la portería, pero en general debemos ser menos egoístas para poder cerrar antes los partidos".