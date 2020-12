Juventus quiere a Paul Pogba y estaría dispuesto a dar dos jugadores

La Juventus quiere que regrese Paul Pogba y buscará hacerse del francés como prioridad en este mercado de fichajes invernal.

Paul Pogba no la está pasando bien en su etapa en el Manchester United y ambos ya valoran seriamente que una separación podría ser lo mejor para las dos partes. El francés piensa en un regreso a casa y el United, en vestir de rojo a un viejo objetivo que se escapó por poco hace un par de veranos.

Según ESPN, la Juventus prepara un trueque con el argentino Paulo Dybala y Bernardeschi como contrapartida al francés para que el Manchester United permita que este vuelva a ser bianconero.

El centrocampista del United, en su momento el futbolista más caro de la historia, no ha funcionado en su regreso y quiere poner punto y final a su etapa en Manchester. Su agente, Mino Raiola, avisó que no renovaría y teniendo contrato hasta 2022 eso le pone ya directamente en el escaparate. Según este medio, el club de la Premier no permitiría este traspaso en enero y aplazará el cierre del trato hasta el próximo verano.

Por otra parte el caso de Paulo Dybala es parecido. El argentino y la dirección del club están inmersos en un toma y daca por la renovación de su contrato con cruce de declaraciones en público incluido. Aunque Dybala, según la dirección deportiva, es clave para su futuro no es la primera vez que se habla sobre una posible salida. El United estuvo cerca de ser su destino temporadas atrás y esta, vuelve a sonar con bastante fuerza.

Paulo Dybala celebrando una anotación con la Juventus/EFE

Esta oferta viene a confirmar unas negociaciones en fase de inicio donde, desde Inglaterra, ya deslizaron un posible intercambio entre Cristiano Ronaldo y Pogba.

Pero la Juventus no tendría el camino libre para fichar a Paul Pogba, pues Florentino Pérez lleva varios años con el francés en su lista de fichajes del Real Madrid y pagar 55 millones de euros no sería gran cosa para él, eso sí, sería mucho más complicado que los pagasen en el mercado de enero ya que es un mercado que no suele gustar a los merengues. Habría más posibilidades de ficharlo en cuanto se abra el mercado de verano.