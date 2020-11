Juventus sin Cristiano Ronaldo empata a uno ante el Benevento y la presión crece en Andrea Pirlo

Italia.- Una vez más se confirma la dependencia de la Juventus por Cristiano Ronaldo. EL conjunto de Turín visitó la casa del Benevento a quien apenas le pudo sacar el empate a 1. Este ha sido uno de los resultados más impensables del entrenador italiano quien desde su llegada ha generado más dudas que alegrías frente al equipo.

El partido arrancó de cierta forma con ventaja para la Juventus que desde los primeros minutos se acercaron al arco local. Pero fue hasta el minuto 21 cuando el español Álvaro Morata rompió el cero, y se esperaba que solo fuera a ser mejor para el equipo de Turín pero fue todo lo contrario. Jugadas sin concluir y hasta cierto punto sin idea al ataque.

Fue al final de la primera parte cuando el Benevento se fue al ataque y sorpresivamente consiguieron el gol del empate a los 45+3'. Así culminó el primer tiempo, algos sorprendidos pero con la capacidad de resolver en la parte complementaria. Pero vaya sorpresa para los pupilos de Andrea Pirlo que no pudieron llegar una vez más clara al arco.

De esa manera quedó evidenciada la dependencia del equipo a las acciones de su mejor jugador Cristiano Ronaldo que ahora no fue convocado por decisión técnica. Las cosas no fueron de peligro para la Juventus en su arco pero tampoco generaron más. Al final se concretó el empate pero no sin antes hacerles más amargo del partido y es que en el 90+7 Álvaro Morata se fue expulsado.

Ante el resultado los fans del equipo que no están para anda contentos, se hicieron presentes en las redes sociales del actual campeón de la Serie A, primero para reclamar por el mal resultado y segundo por haber dejado a CR7 fuera del partido sin razón alguna.

Juventus no pudo con el Benevento y empataron a 1 | Foto: Twitter Juventus

"Ahora estamos fuera de la carrera por el campeonato y quizás incluso de los campeonatos. Perder puntos con los provinciales marca la diferencia entre quién gana el título y quién no. Espero estar equivocado".

"No puedo creer lo que está haciendo Pirlo. Por qué le dio descanso a Ronaldo. Incluso ya nos clasificamos para la ronda 16 de la Champions League. Debería haber permitido que Ronaldo jugara este juego. Debería dar descanso contra el dínamo de Kiev."

Andrea Pirlo ha comenzado a ser cuestionado por la afición | Foto Twitter Juventus

"El entrenador Pirlo debería salir a explicar cómo dibujó el club hoy, él es el principal responsable de eso y tenga en cuenta que la Juve ahora debería centrarse solo en la Coppa Italia, no en la liga porque ya estamos abajo, lo siento por nosotros", esos son algunos de los comentarios de los fans que no dan crédito a lo que pasa con su equipo que poco a poco se van alejando de los primeros puestos.

Con ese empate la Juventus cayó un puesto y se encuentra en el quinto lugar con 17 puntos, lo líderes aun no juegan, incluso la Roma e puede meter segundo si ganada y si el Napoli gana su duelo este domingo la Juve podría bajar hasta el sexto puesto. Por ahora la Serie A ha dado sorpresas al ver de nuevo a dos de sus históricos equipos como el AC Milan y el Inter de Milan como líderes.