Kai Havertz, el genio precoz de Alemania que puede debutar ante Perú

Berlín, Alemania.- “¡Es el mayor talento que he visto desde Toni Kroos!”, asegura Heiko Herrlich, el entrenador del Bayer Leverkusen, que está convencido de que Kai Havertz será la futura estrella del futbol alemán. Por el momento, Joachim Löw puede regalarle el domingo su primer partido internacional absoluto, en el amistoso contra Perú.

La prensa alemana tiene altas esperanzas en este joven de 19 años, sucesor de Mesut Özil como organizador: “Sí, me inspiro en él. Hace un fútbol que me gusta, transmite calma y serenidad”, reconoce Havertz, que pasó directamente del equipo nacional Sub-19 a la Mannschaft absoluta.

Rudi Völler, una exfigura del futbol alemán y actual director deportivo del Bayer Leverkusen, confirma esa comparación: “Tiene facilidad para acariciar el balón, para jugar simplemente, con una relajación total”.

Este joven jugador, muy seguro en su talento, no se sorprendió cuando Löw le llamó.

“Después de una temporada y media en la Bundesliga, que fue bien, era normal que pensara en la selección sin tardar mucho”, reconoció, con la mira puesta en la Eurocopa de 2020.

Después de debutar en la Bundesliga con 17 años y 4 meses, Havertz ha multiplicado récords de precocidad, sin dejar de mostrar una sorprendente madurez, que hace que muchos le comparen con el francés Kylian Mbappé.

El pasado mes de abril se convirtió en el jugador más joven de la historia en haber disputado 50 partidos de la Bundesliga, antes incluso de haber soplado las velas de su 19 cumpleaños. Y se perdió algunos encuentros en este tiempo porque tenía que estudiar para sus exámenes de bachillerato.

Actualmente lleva 66 partidos con el primer equipo del Bayer Leverkusen, 56 de ellos en la Bundesliga (7 goles y 15 asistencias). Ha participado además en tres encuentros de la Liga de Campeones.

Putting it on a plate �� German international Kai #Havertz 's top three assists ��️�� pic.twitter.com/lPXer6rIVH

“Kai tiene talento y potencial para convertirse en una estrella mundial”, dice de él su amigo y compañero de equipo en Leverkusen Julian Brandt, considerado él mismo también como un jugador de futuro de la Mannschaft.

Por ahora, esta perla del futbol germano parece tener las ideas muy claras.

He sido educado de una manera que me permite mantener los pies en el suelo. Mis padres me enseñaron que la arrogancia no es una cualidad que haya que cultivar (...) Además de eso, no he ganado todavía nada. En el futbol lo que cuentan son los títulos y en eso no he mostrado nada en el fútbol profesional”, recuerda.