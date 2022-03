Karatecas mazatlecos traen el honor a casa tras grata experiencia en Colombia

“Para mi fue un gran aprendizaje como todos. No conseguí el resultado que quería, pero aprendí bastante de todos los competidores de los otros países. Siento que como equipo mexicano nos fue muy bien, y vamos a seguir trabajando para obtener los mejores resultados”.

Moreno, Cisneros y los hermanos Yoshii Mizukami fueron recibidos por sus familiares entre canticos y aplausos, así como por música de banda para premiar su enorme participación en la justa de Karate Do, en lo que fue un emotivo momento para todos.

Mazatlán.- Dicen que no hay nada mejor para un deportista que traer a casa el mayor honor tras una competencia, y ese fue el caso para los karatecas mazatlecos del Team Moreno, Hiroto Yoshii, Alma Aritzu Cisneros y Hayato Yoshii, quiénes obtuvieron medallas en el campeonato Centroamericano y del Caribe de Karate 2022 , celebrado en Colombia.

