Karen Díaz cumple un sueño

La sinaloense Karen Alejandra Díaz Sánchez se encuentra de gira por Estados Unidos con la Selección Mexicana de Futbol Sub 20. El conjunto que participará en el Mundial de la categoría que se llevará a cabo en Francia, trabajará por una semana en territorio norteamericano para disputar partidos de preparación de cara al importante torneo.

Contenta de cumplir un sueño

La defensa nacida en Chihuahua, pero avecindada en Los Mochis, se dijo contenta de estar cumpliendo uno de sus sueños, como es el vestir la camiseta de la Selección Nacional.

“Muy contenta, es uno de mis sueños que poco a poco se van cumpliendo, yo creo que lo más difícil es mantenerse y a seguirle metiendo para seguirse manteniendo”.

La jugadora de las Tuzas del Pachuca se mostró satisfecha con lo que ha vivido en los últimos días, por el buen ambiente que se genera al interior del grupo y el profesionalismo con el que se maneja el cuerpo técnico.

“Muy bien, ya que son muy profesionales en todos los aspectos y creo que hay muy buen ambiente con todos”.

Consciente de que la posibilidad de jugar el Mundial está cerca, la zaguera espera cristalizar ese sueño, en el que espera un reto más complicado por el nivel de los equipos rivales.

“Un Mundial es otra fase, son equipos más competitivos, más profesionales”.

A recuperar terreno en la Liga Mx

Al estar de regreso tras una lesión que no le permitió disputar el juego de vuelta de la final de la Liga Mx Femenil, la sinaloense por adopción, asegura que poco a poco ha ido recuperando el ritmo y la confianza.

“Muy bien, a mi regreso de la lesión ya voy agarrando más ritmo, más confianza”.

Pese a que las actuales subcampeonas no han tenido el inicio deseado, la férrea defensora externó que se seguirá entregando al máxima para mantenerse en el selectivo Nacional de cara a la justa mundialista.

“En liga no vamos muy bien con los puntos, pero esperemos seguir entregando todo en cancha y esperar los llamados a selección para seguir con este proceso para el Mundial”.

Días Sánchez ha jugado 8 partidos del actual torneo en el máximo circuito femenil, todos ellos como titular y además ya marcó un gol.