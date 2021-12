Karen González cautiva a sus seguidores en redes sociales con linda sesión de fotos.

La futbolista mexicana Karen González se ha encargado de llamar la atención de los aficionados no sólo de las Bravas de Juárez, sino de la Liga MX Femenil gracias a su belleza y linda figura que muestra en cada una de sus publicaciones en redes sociales.

Karen González es una joven futbolista que milita en FC Juárez del circuito rosa del futbol mexicano y aunque no ha tenido una carrera tan destacada en el ámbito de goleo como otras jugadoras, ha llamado la atención gracias a su belleza que muestra dentro y fuera de las canchas.

La jugadora de las Bravas ha ganado grandes seguidores en redes sociales donde además de mostrar parte de su trabajo con el equipo, ha dejado ver su belleza con lindos outfits como toda una modelo, incluso luciendo su linda figura hasta en traje de baño.

En esta ocasión González ha llamado la atención de sus seguidores al lucir su belleza y linda figura al compartir una sesión de fotos portando un outfit casual en color negro que constó de unos jeans, tenis, top y un abrigo robándose las miradas de sus fans.

La publicación de Karen no paso desapercibida entres sus seguidores, pues además de lucir su lindo rostro dejo ver su espectacular silueta en top negro alcanzando miles de me gusta y decenas de comentarios donde los elogios por su belleza no se hicieron esperar.

Publicación de Karen González luciendo su belleza en una sesión/Foto: Instagram

Karen González se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, además de mostrar algunas imágenes luciendo los colores de FC Juárez durante entrenamientos y encuentros, pero también ha mostrado su belleza con diferentes publicaciones luciendo lindos atuendos deleitando a sus seguidores.