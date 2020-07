Karen González del FC Juárez deslumbra con sensuales sesiones fotográficas

Ciudad Juárez.- Karen González ha tenido una aceptación bastante buena de los aficionados del FC Juárez y es que sus redes sociales están llenas de saludos y alagos hacia la futbolista. Si bien dentro del campo no fue la mejor demostración ya que los minutos jugadores fueron pocos, fuera de ella, Karen es una número 1 con la gran cantidad de sesiones fotográficas que han enamorado a sus seguidores.

Con un poco más de medio millón de fans la futbolista se encarga de deleitar a cada uno de ellos con grandes instantáneas en las que se gana el cariño y admiración ya que su físico es de lo más celebrado por ellos.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Que belleza, te amamos tanto"

Ya sea en contexto deportivo así como algo más formal o casual, Karen tiene fotos para todos los gustos. Su más reciente par de fotografías son ante un espejo que deja ver lo sencilla y fotogénica que es. También dentro de las más aplaudidas está su graduación donde se le ve posando con toga y birrete concluyendo una etapa más de su vida académica.

La futbolista de 18 años de edad recién cumplidos hace un par de meses ostenta uno de los cuerpos más envidiados de toda la Liga MX Femenil, aunque no con la popularidad como otras jugadores en las redes sociales que rebasan sus seguidores, pero eso no le quita el sueño y se mantiene dentro de las más queridas dentro del futbol.

Si amarte es un delito que me den cadena perpetua"

En lo que respecta en los deportivo, la mexicana no ha tenido buena suerte con su participación y es que apenas llegó para este Clausura 2020 pero debido a la cancelación del torneo no pudo mostrarse además de que no hubo el tiempo para que viera más minutos. Se espera que para el arranque del Apertura 2020 tenga más posibilidades de jugar.

Te puede interesar

Norma Palafox presume su musculatura en Instagram con candente baile

Alondra González enciende las redes con sensual baile en Tik Tok