Karen González luce su figura con lindo outfit para el deleite de sus fans en redes sociales.

La futbolista mexicana Karen González sigue cautivando a sus seguidores en redes sociales luciendo su belleza y linda figura con cada una de sus publicaciones robándose las miradas.

Karen González jugadora de las Bravas de Juárez se ha robado los corazones de los aficionados no solo de su equipo, sino también de los asistentes a los partidos de la Liga MX Femenil consolidándose como una de las chicas más bellas del circuito rosa.

La delantera de FC Juárez ha sabido combinar su trabajo en los entrenamientos como en las canchas defendiendo los colores del club fronterizo, además de que últimamente ha cautivado a sus fans dejando ver sus dotes de modelo.

En esta ocasión la jugadora de las Bravas se robo las miradas de sus seguidores en redes sociales al lucir su linda figura y belleza con un outfit de pantalón y blusa corta, dejando ver además su plano vientre que ha alcanzado gracias a su trabajo en el gimnasio y en los entrenamientos.

Publicación de Karen González luciendo su figura en redes/Foto: Instagram

La publicación de González no paso desapercibida entre los internautas, quienes rápidamente llenaron de elogios y corazones para la bella futbolista, recibiendo además miles de me gusta, en lo que no ha sido la primera publicación de este tipo de la futbolista, ya que en los últimos días ha mostrado sus dotes de modelo con diferentes imágenes luciendo su belleza.

Karen González se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana, además de los momentos que vive en los entrenamientos y partidos con las Bravas de Juárez, dejando ver su belleza y linda figura deleitando a sus más de 698 mil seguidores con los que cuenta en Instagram.

Foto de Karen González luciendo su belleza en redes/Foto: Instagram