Karen Rubio, ante un gran reto

Karen Rubio, con una gran oportunidad.

Culiacán, Sinaloa.- Con solo dos peleas profesionales, pero con una buena carrera como amateur, la culiacanense Karen Rubio Cortez se encuentra muy motivada por tener la oportunidad de disputar el campeonato mundial plata de peso mosca avalado por el CMB que ostenta la capitalina Guadalupe Bautista, el próximo 13 de diciembre, siempre y cuando salga ganadora en la función del 18 de octubre.

Karen, quien es cuñada de la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, tiene en puerta el combate ante Karla Islas, quien busca cobrar revancha en octubre, en el evento organizado por Green Day Boxing Promotions que dirige Agustín Aispuro.

La función se realizará en el Polideportivo Juan S. Millán del Parque Revolución.

¿Cómo te sientes con esta oportunidad?

“Me siento muy bien, estamos preparándonos fuerte para estos importantes compromisos que vamos a tener.

Este duelo que voy a tener contra Karla Islas es parte de mi preparación. La pelea va a hacerse en un peso más abajo en relación a la primera vez que nos enfrentamos, será en 52 kilogramos. Karla es una rival complicada, te abruma mucho, es muy encimosa, te abraza, ensucia mucho las peleas.

¿No crees que es un poco prematuro para ti disputar ya el título mundial plata?

Pienso que las oportunidades hay que aprovecharlas, no lo esperaba pero me siento preparada para este reto. Algunos pueden pensar que es muy pronto, que estoy novata, pero me siento capaz y con buena edad, tengo muchas ganas de ser campeona mundial y este combate es un gran paso.

¿Cómo va tu preparación?

Va muy bien, esperamos tener algunos rounds de sparrings con Marisela “Baby” Quintero y con la excampeona mundial Katty Gutiérrez, de Los Mochis.

Karen entrena en el gimnasio Mr. Knock Out, bajo la dirección de Rodolfo Chávez.