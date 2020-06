Karius desea quedarse en el Liverpool tras concluir préstamo con Besiktas

Turquía.- Loris Karius, portero actual portero del Besiktas, tuvo una serie de desacuerdos con la directiva por lo que el préstamo del jugador con el club turco fue dado por terminado y el jugador alemán tendría que regresar al Liverpool.

Por ahora, el alemán no se ve por donde pueda competir por la titularidad del Liverpool, pues el brasileño Alisson se mantiene muy firme con los de Anfield.

“Quisiera jugar si tuviera que cambiar de club. No tendría sentido irse del Liverpool por un club peor y solo para ser el segundo. No tengo ninguna presión en absoluto, no tengo porque irme”. Comentó el portero teutón.

“Estoy seguro que puedo dar el máximo en los entrenamientos con el Liverpool. Estar como segundo arquero en Inglaterra es tener muchas oportunidades. Además estoy en el mejor club del mundo actualmente, juego por títulos y se disfruta el nivel más alto en los entrenamientos día a día.” Comentó Karius a Transfermarkt.

Además, Karis comentó que los errores que cometió ante el Real Madrid en la Final de la Champions League del 2018, ocurrieron debido a una conmoción que sufrió.

“Algunas personas todavía no comprenden o no quieren comprender lo que ocurrió en aquél partido, eso pasó por una lesión que sufrí en la cabeza, y aún así se burlaban de mi actuación. Al principio era extraño pues me tenía agobiado, pero hoy ya no me importa, pasó el tiempo y desarrollé cierta tranquilidad”. Concluyó.

Te podría interesar:

Loris Karius demanda al Besiktas ante la FIFA por no pagarle el sueldo

Alisson pudiera ser la clave para Liverpool

A un año de la Sexta Champions League del Liverpool de Kloop