Katie Sigmond desafía la censura al posar desde una tina de baño

La joven estadounidense Katie Sigmond sigue permaneciendo en el gusto de los internautas como una de las estrellas de redes sociales, gracias a sus videos cómicos y sensuales de Tik Tok, además de sus candentes fotografías en Instagram.

Katie Sigmond que se ha metido en el gusto del público de redes sociales, no deja de sorprender a sus fans y en esta ocasión no fue la excepción al desafiar la censura con una serie de candentes fotos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La joven de apenas 18 años, dejo sin palabras a sus seguidores en Instagram luego de compartir unas imágenes sin ropa desde una tina de baño, solo cubierta con la espuma del jabón.

Leer más: Seis sobrevivientes de la era Ricardo Peláez con Cruz Azul

En la publicación Sigmond saco su lado más sensual de espaldas a la cámara mostrando su linda piel color canela, adornada con su rubia cabellera, dejado ver su gran figura subiendo la temperatura en redes sociales.

Como era de esperarse, el post de la joven estadounidense no paso desapercibido llenándose de más de 430 mil me gusta y más de dos mil comentarios donde los elogios para la influencer no se hicieron esperar.

Leer más: Eslovenia gana el boleto para Tokio 2020 comandada por Luka Doncic

Katie Sigmond se ha caracterizado por mostrar parte de su vida cotidiana en redes sociales y de su incursión en el mundo del modelaje, cautivando a sus más de 1.7 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.

Puertorriqueña se enchila al morder un jalapeño

Síguenos en