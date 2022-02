Katty Martínez: "Superar esta marca es un momento especial"

Ciudad de México.- Katty "Killer" Martínez es leyenda en la Liga MX Femenil. Una de las futbolistas pioneras de la división para mujeres hoy sábado 5 de febrero del presente año consiguió el único gol que hizo falta para consagrarse como la segunda mexicana en llegar a 100 dianas oficiales.

El torneo Apertura 2021 Desirée Monsiváis, jugadora de Rayadas, consiguió el honor de convertirse en la primera dama en festejar más de 100 tantos en la Liga MX Femenil. Ahora Katty se coloca en la misma lista después de aprovechar la pena máxima que le concedió Daniela Espinosa ante Cruz Azul Femenil.

La árbitra central Karen Hernández señaló máximo castigo a los nueve minutos del segundo tiempo. Su compañera le entregó la número 5 y con una tranquilidad cobró hacia su perfil derecho para derrotar a la meta Itzayana González. Celebró el empate en La Noria y el centenar en su carrera profesional.

"Killer" colaboró en la voltereta de América Femenil sobre Cruz Azul Femenil. Después de anidar el 1-1 su rostro lo explicó claramente; Su felicidad era inmensa que este momento no lo olvidará. Hacer historia en la Liga MX Femenil es una convicción especial para la recién integrada al plantel azulcrema.

Leer más: Katty Martínez: "Superar esta marca es especial para mí"

"Estoy muy feliz de llegar a esa marca, no lo imaginaba, es un momento especial pero mejoró para sumar muchos más con América. Mis compañeras me dieron la confianza, me acerqué a Daniela y ella me dio la pelota para que tuviera la responsabilidad de superar mi meta", explicó al término del partido para la Liga MX Femenil.

Katty Martínez cumplió con 100 goles

Instagram americafemenil

Afirmó que su gol histórico va dirigido a su familia, incluyendo el triunfo en esta jornada 6, pues, habrá que recordar, que vivió su primer "Clásico Joven Femenil" al incorporarse en las filas del América partiendo de este Clausura 2022 después de cuatro años de formar parte del elenco de Tigres Femenil, equipo que cerró su vinculación con 95 dianas en el circuito rosa. En América suma 5 dígitos en la tabla de goleo.

Katty Martínez en su primer Clásico Joven

Twitter Club América Femenil

"Estoy feliz, ahora se lo que significa jugar estos partidos, muy contenta de haber jugado mi primer Clásico frente a Cruz Azul, voy a mejorar para colaborar mucho más en el club y sigamos adelante para estar entre las candidatas", rezó Katty "Killer" Martínez.

Leer más: Liga Mx Femenil: Stephany Mayor sigue marcando goles para las Amazonas