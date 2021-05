Kei Nishikori se interroga también sobre la realización de Tokio 2021

Roma, Italia.- Tras las palabras de la japonesa Naomi Osaka, el domingo, su compatriota Kei Nishikori se interrogó también este lunes sobre la posibilidad de poder organizar una “burbuja” sanitaria eficaz durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

“Diría un poco lo mismo” que Naomi Oasaka, que había hablado el domingo de la situación “incómoda” de Japón, indicó Nishikori sobre el tema de los juegos en Tokio 2021 tras su victoria en primera ronda del Masters 1000 de Roma contra el italiano Fabio Fognini (28º) 6-3, 6-4.

“No sé en qué momento estamos en la reflexión sobre la forma de hacer una burbuja. No son 100 personas como en estos torneos, sino 10.000 personas en la villa olímpica, que disputan competiciones. No pienso que sea fácil, en particular con lo que pasa en este momento en Japón, donde las cosas no van bien, y no solo en Japón, sino en todo el mundo”, estimó.

Quedan dos, tres meses, por lo que es verdaderamente difícil pronunciarse ahora. Deberían suspenderla (la decisión) por el momento y decidir antes de los Juegos. Pero ahora, es verdaderamente difícil”, añadió.

“Si pensamos en los deportistas, se pueden hacer, pienso, si se consigue una burbuja eficaz. Pero también hay riesgos, el coronavirus se expande muy fácilmente... Diría como Naomi que hay que hablar de verdad sobre la forma en que se puede jugar con seguridad”, concluyó.

La número dos mundial había estimado que la situación actual hacía “correr riesgos a la gente” y la colocaba “en una posición muy incómoda” al realizarse los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

El japonés Kei Nishikori también se interrogó sobre la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021/EFE

“Por tanto, esto debería ser verdaderamente objeto de una discusión”, añadió Osaka, deseando que los “Juegos tengan lugar, ya que soy una deportista y es este tipo de cosas las que he esperado toda mi vida”.

Más de 10.000 deportistas de 200 países son esperados para los juegos de Tokio 2021. Una decisión debe ser todavía tomada sobre la presencia de espectadores japoneses.

Una visita a Japón este mes del presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, fue aplazada, anunció este lunes el comité de organización de Tokio 2021, frente al recrudecimiento de la pandemia en el país asiático.

El viaje de Bach estaba previsto para el 17 y el 18 de mayo, precisaron los organizadores, que decidieron “aplazarlo debido a diversas situaciones, sobre todo la prolongación del estado de urgencia ligado al virus” por el gobierno japonés.