Kelley O’Hara muestra su belleza presumiendo su llamado para Tokio 2020

La futbolista estadounidense Kelley O’Hara ha cautivado a sus seguidores en redes sociales con su belleza, además de su gran trabajo dentro del campo con la selección de Estados Unidos.

Kelley O’Hara se ha encargado de presumir su belleza con la camiseta de las “Barras y las Estrellas”, y en esta ocasión no ha sido la excepción al presumir su llamado para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La jugadora de 32 años que ha sido tres veces mundialista ha dejado ver su emoción por asistir a Tokio 2020 representando a su país y en el último post en redes sociales ha compartido su apoyo y orgullo para asistir a la justa olímpica.

Leer más: Thaisa Menezes sorprende con increíble traje de baño blanco en las playas de Brasil

En una primera imagen, O’Hara dejo ver una imagen de las jugadoras que han sido convocadas para los Juegos Olímpicos y en una segunda ha se ha mostrado luciendo la playera de Estados Unidos mostrando su belleza.

“Tokyo bound… Round three baby LFG!!! #olympics2021”, escribió Kelley junto a las imágenes mencionadas alcanzando los más de 50 mil me gusta y obteniendo decenas de comentarios en donde no pudieron faltar los elogios para la bella futbolista.

Leer más: Copa América: Conoce las alineaciones del partido, Uruguay vs Paraguay

Kelley O’Hara se ha caracterizado por compartir algunas algunos momentos de su vida cotidiana y en cada oportunidad presume su amor por la camiseta de Estados Unidos luciendo su belleza con ella puesta para deleitar a sus más de 800 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Se registra fuerte incendio en una estación de tren de Londres

Síguenos en