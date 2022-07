Kenti Robles buscará aplicar su liderazgo para que México siga en la lucha en el Concacaf W.

Monterrey, México.- Kenti Robles, defensa del Real Madrid, tiene menos de 72 horas para aplicar sus habilidades de líder que le han dado seis títulos de ligas en España, para recuperar en lo mental a sus compañeras de la Selección Mexicana femenil y evitar que su equipo falle en la lucha por ir al Mundial.

La Selección Mexicana cayó este lunes en su debut en el Campeonato W de la Concacaf, que reparte cuatro plazas directas al Mundial de 2023 y una a los Juegos Olímpicos París 2024, por 0-1 ante Jamaica en el estadio Universitario de Monterrey. El resultado complica el pase de las mexicanas a la Copa del Mundo, a la que irán los dos primeros de cada grupo y aleja la de los Juegos Olímpicos, que obtiene el campeón del torneo.

Jamaica es el rival con el que México pelea por el segundo lugar del grupo A, en el que el favorito es el bicampeón del mundo Estados Unidos, con Haití a la expectativa de dar la sorpresa. México es tercero seguido de Jamaica, con tres puntos, y el líder Estados Unidos, que por golear por 3-0 a Haití es primero del grupo.

Robles previo al partido de México ante Jamaica en la Concacaf W/Jam Media

Robles, capitana de la Selección Mexicana, ya trazó la ruta que seguirá en el vestuario para recuperar a sus compañeras. “Les preguntaré a mis compañeras que quien quiera tirar la toalla, que la tire, pero este grupo sé que no lo va a hacer. Seguimos más unidas, seguimos creyendo en nosotras mismas. Ahora que cada quien arregle su cabeza para empezar a tope desde este martes", dijo tras la derrota ante las jamaiquinas.

La ganadora del primer Trofeo EFE a la mejor jugadora iberoamericana del balompié español terminó fundida el partido ante las jamaiquinas y por el esfuerzo físico realizado abandonó la cancha al minuto 80. “Hubo un momento en el que no me dieron más las piernas, me acalambre de las dos y lo siento por el grupo, quería seguir en la cancha, pero lo mejor era que saliera”.

Robles, quien ha conquistado cuatro copas de la reina, gestionará el vestuario mexicano apoyándose en otra de las líderes del grupo, su compañera en la zaga Rebeca Bernal. “Hay que seguirnos enfocando en lo mental, este aspecto es un papel importante lo que se juega ahora porque el margen de error se acorta”, señaló la central de las Rayadas del Monterrey.

El siguiente partido de la Selección Mexicana será este jueves al retar a Haití, en el que deben ganar y golear para mantener vivas sus esperanzas de amarrar una de las plazas directas al Mundial. Después de Haití, México retará el lunes a Estados Unidos, duelo con el que cerrarán la fase de grupos.