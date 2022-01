Kieran Reilly a sus 21 años logró el primer "tiple flair" en la historia del BMX

Inglaterra.- Cualquier día es ideal para hacer historia y más cuando se trata el primer registro en la historia de un salto nunca antes visto, esto fue lo que le pasó a Kieran Reilly quien, junto a sus amigos, una cámara y su fiel bicicleta lograron el primer triple flair en a historia del BMX por encima de nombres históricos y que casualmente ahora el de Kieran Reilly será uno de ellos, al menos por un tiempo antes de que alguien más intente su truco o mejorarlo.

Kieran Reilly ya es un reconocido atleta en el mundo de las bicicletas, es una de las estrellas emergentes del BMX, por lo que se vio en la necesidad de hacer algo que lo pusiera si o si en el plano mundial y por ello decidió que era momento de ver un tiple backflip, un estilo de salto hacia atrás, pero como su nombre lo dice en esta ocasión serían 3 vueltas las que debía dar, tambien se el conoce como "Triple estilo" y que el final logró tras varios intentos.

La hazaña se llevó a cabo en Asylum Skatepark en Nottinghamshire, todo en una rampa y roll-in personalizados. El evento fue patrocinado por la marca austriaca, Red Bull quien confiaron en lo que Kieran Reilly podría hacer. El video de apenas uno segundos ya le ha dado la vuelta al mundo. Se logra ver a Reilly salir de una rampa rumbo a otra mientras sus compañeros graban de distintas partes y acto seguido fue verlo dar 3 vueltas completas y caer totalmente erguido para completar la hazaña.

Leer más: Liga MX Femenil: Stefany Ferrer tras dejara a Tigres estaría llegando al Angel City de la NWSL

A través de du cuenta de Instagram Kieran Reilly compartió el video, donde además agradece a todos los que hicieron posible la hazaña de su vida. "EL PRIMER ESTILO TRIPLE DEL MUNDO!!! no puedo creerlo ¡Tan feliz de mostrarles todo esto! Puedes ver cuán altas fueron las emociones en este video, no puedo agradecer lo suficiente a @redbulluk por hacer esto posible", fueron las palabras de Kieran Reilly.

Kieran Reilly el joven de 21 que logró un triple flair | Foto: Instagram Kieran Reilly

Más tarde de su gran logro habló con Red Bull para dejar sus primera impresiones y describió todo lo que pasó por su cabeza los pocos segundos que estuvo en el aire, "Recuerdo que cada rotación veía ciertas cosas, el techo, la rampa que me servía para contarlas. El caso era mentalizarle para realizar el triple flip lo más rápido posible y luego mantenerme erguido el mayor tiempo posible. Con ese tiempo extra, simplemente fue dejar caer mi peso en un lado para acabar la rotación" agregó.

Pero detrás de tan increíble hazaña hubo una preparación más que fuerte y esa fue de casi un año, Kieran Reilly revela que inició con el entrenamiento desde mayo de 2021 luego de todos esos meses y probar con el doble flair estaba listo para el triple lo que le costó mucho y muchos golpes pero que después fue el aprendizaje mismo lo que le ayudó a comprender la fórmula y lograrlo.

Leer más: Liga MX: ¡Regañados! Perro Bermudez y Paco Villa se disculpan con Santiago Baños y por su critica

"Empecé en mayo de 2021. Tenía dos semanas para probarlo y grabarlo. pensé que sería como pasar del flair al doble flair pero no, de hecho no podía estar más equivocado. Me costó días poder entender la rotación y dos más hacerla bien para pasar a probarla sobre el suelo", agregó el joven de 21 años. Ahora Kieran Reilly asegura que una de sus grandes aspiraciones es llegar a Juegos Olímpicos de París 2024 y participar en los X Games por primera vez.