Kimberly Hill fuera de la cancha es fan de estar en familia y amigos

Estados Unidos.- Muchas de las ocasiones se conoce al deportista por lo que muestra en el campo y a veces de hacen juicios a más de uno pero cuando se ve algo de lo que son fuera de el las cosas cambian. Pero hay algunos casos en los que dentro y fuera son exactamente de la misma manera pero con personas distintitas y en eso se identifica Kimberly Hill.

La jugadora de voleibol de los Estados Unidos durante los partidos siempre tiene una sonrisa en su rostro, incluso al punto de estar confortando a sus compañeras, es algo natural de Kimberly Hill pero curiosamente cuando está fuera de la cancha también tiene esos momentos para con su familia y amigos.

Muchas de las fotografías en sus redes sociales que no tienen que ver con el voleibol están dedicadas a esas personas que la han apoyado en su carrera. Kimberly tiene ya 31 años de edad aunque no los aparenta pero en mucho de ese tiempo no ha estado con ellos ya que su carrera la hecho fuera de los Estados Unidos y es por eso que cada que tiene el momento familiar los aprovecha.

Su Instagram está lleno de esos momentos en donde familia y amigos la rodean por la gran vibra que entrega con su sencillez y belleza que como ya se dijo a su edad se mantiene en un mejor momento. Kimberly Hill aunque no es muy activa en sus redes hace lo necesario y lo más importante que darle el lugar a la que la han apoyado.

Los viajes, salidas, comidas y cenas son otras de las acciones que definen a Kimberly Hill que evidentemente el estar en un solo lugar no es opción para ella como para su familia que se aventura con ella. Sus amistades también son así de dispuestas que ella por lo que en todo ese momento dentro del deporte ha sabido disfrutar cada uno de los momentos especiales.

