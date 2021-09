Klopp critica iniciativa del Mundial cada dos años

El alemán Jürgen Klopp, técnico del Liverpool criticó la iniciativa de organizar la Copa Mundial cada dos años y aseguró que el interés monetario se antepone a la salud de los jugadores.

"No hay otro deporte en el mundo con un calendario tan ajetreado. Hay deportes que demandan más físicamente, como el atletismo y las maratones, pero no corren 20, 30 o 40 carreras al año. Todos sabemos lo que está ocurriendo, dicen de dar más oportunidades a países diferentes, pero al final lo único que importa es el dinero", declaró Klopp en rueda de prensa.

Tras destacar la importancia de los jugadores como materia prima del futbol, Klopp criticó que todas las nuevas ideas vayan encaminados a la celebración de más partidos, lo que genera más desgaste a los futbolistas.

"Imagina que hubiera un Mundial y una Eurocopa cada dos años. Eso quiere decir que los jugadores tendrían que jugar un gran torneo todos los años. Solo tendrían tres semanas de descanso cada año. Todas las nuevas ideas que han aparecido en los últimos años han intentado añadir más partidos. Eso no es bueno a largo plazo".

El destacado entrenador alemán se quejó por el hecho de que algunos partidos de las eliminatorias sudamericanas se jugarán la madrugada del viernes en Inglaterra, cuando la Premier League iniciará su jornada el sábado.

"No les importa, es que no les importa. Solo hay un interés principal y el resto da igual. Tiene que haber un punto en el que todas las confederaciones se sienten juntas y empiecen a pensar en el deporte y no solo en el beneficio, pero no creo que esté vivo para cuando eso ocurra", finalizó el teutón.